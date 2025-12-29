COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

San Lorenzo, ciudad de la provincia de Esmeraldas, es militarizada por el Gobierno

La operación incluye patrullajes intensivos, vigilancia permanente y acciones coordinadas en zonas estratégicas de San Lorenzo.
El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este lunes la activación de la Operación Control Total en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
Militares son desplazados en el área urbana y también rural de San Lorenzo.
El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este lunes la activación de la Operación Control Total en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
Militares son desplazados en el área urbana y también rural de San Lorenzo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este lunes la activación de la Operación Control Total en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La militarización, ejecutada por el Bloque de Seguridad integrado, contará con agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La medida busca reforzar el control territorial en esta zona fronteriza con Colombia, luego de la difusión de videos que mostraban enfrentamientos armados.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, los hechos captados en los videos corresponden a disputas entre grupos de delincuencia organizada locales. Estas agrupaciones compiten por el control de actividades ilícitas, como narcotráfico, contrabando y minería ilegal en sectores fronterizos. Las autoridades aclararon que no se trata de incursiones de fuerzas irregulares extranjeras, sino de conflictos internos entre estructuras criminales locales.

El cantón San Lorenzo limita con  Colombia

La operación, puesta en marcha por el Bloque de Seguridad, incluye patrullajes intensivos, vigilancia permanente y acciones coordinadas en zonas estratégicas de San Lorenzo. Durante los primeros despliegues, las Fuerzas Armadas reportaron la aprehensión de dos presuntos integrantes de grupos delictivos. También se dio el decomiso de munición en el sector La Siate.

El anuncio se produjo en un contexto de alta violencia en Ecuador, que registra más de 7.700 homicidios entre enero y septiembre de 2025, según datos del Ministerio del Interior. La provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, ha sido identificada como un corredor clave para el tránsito de precursores químicos y rutas de narcotráfico. Aquello ha intensificado las disputas entre organizaciones criminales.

Buscan garantizar la seguridad ciudadana

Desde la declaración de conflicto armado interno en enero de 2024, el Gobierno ha mantenido una presencia militar reforzada en provincias priorizadas, incluyendo Esmeraldas. Allí se han realizado operaciones ininterrumpidas para neutralizar amenazas vinculadas al crimen organizado. Las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso con el monitoreo constante de la situación y la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad ciudadana.

En operativos recientes en la zona, se han destruido campamentos de minería ilegal y se han incautado armas y materiales relacionados con actividades delictivas. La población local ha solicitado mayor presencia de fuerzas de seguridad durante las noches, debido a la proximidad con pasos fronterizos no controlados. El Ministerio de Defensa enfatizó que la Operación Control Total busca prevenir y contener estas amenazas, manteniendo operaciones militares permanentes.

