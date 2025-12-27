Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

El Ministerio de Salud Pública (MSP) manifestó su oposición a la hospitalización del exvicepresidente Jorge Glas. Lo hizo, un delegado de esta cartera de Estado durante la audiencia de habeas corpus. Dicha diligencia se reinstaló este sábado 27 de diciembre de 2025, de forma telemática. El juez Jean Daniel Valverde, del Tribunal Constitucional, concedió cinco horas adicionales para que el MSP organizara sus pruebas técnicas, tras una suspensión previa.

La diligencia se centró en el estado de salud de Glas, recluido en la Cárcel del Encuentro, provincia de Santa Elena. Su defensa alega condiciones precarias que agravan su condición. No obstante, el MSP asegura cumplimiento de atenciones médicas y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de la petición es trasladar a Glas a un centro de salud para cumplir su condena, argumentando un deterioro clínico severo.

Jorge Glas presentaría varias enfermedades

El delegado del MSP detalló que Glas ha recibido 527 atenciones médicas en total, con 40 de ellas en los últimos 47 días, desde su ingreso a la cárcel el 10 de noviembre de 2025. Según el funcionario, esto demuestra acceso permanente a servicios de salud, en línea con las disposiciones de la CIDH, que exigen garantía de atención pero no obligan a un traslado fuera del recinto penitenciario.

El MSP rechazó la necesidad de hospitalización, enfatizando que las intervenciones han cubierto sus requerimientos sin justificar un cambio de ubicación. Por su parte, la defensa presentó el informe del médico personal de Glas, Alejandro Barreto, quien describió una valoración integral con 18 diagnósticos simultáneos. Entre las dolencias de Glas se encuentra hipertensión arterial, trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, trastorno por estrés postraumático, intento suicida con alto riesgo permanente.

Denuncian falta de comunicación con Glas

También presentaría sinusitis crónica, gastritis atrófica crónica, síndrome de colon irritable, hipertrofia prostática grado 2, espondilitis anquilosante, rinitis alérgica y otras. Barreto indicó que Glas consume 21 fármacos diarios, suministrados por policías en lugar de especialistas. También denunció falta de acceso a medicamentos, presencia de hongos en los pies, polvo de obras inconclusas, ausencia de agua potable.

La defensa de Glas alegó también que existe un estado de incomunicación total con él, lo que agrava su “fragilidad clínica avanzada”. La audiencia, transmitida en plataformas como YouTube y seguida en redes sociales, incluyó testimonios de testigos y expertos. Fuentes judiciales confirmaron que el juez evaluará las pruebas para decidir sobre el habeas corpus, enfocado en derechos humanos y condiciones carcelarias.

Detenciones previas en cárceles como La Roca

En contexto, Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017, cumple condenas por corrupción relacionadas con casos como Odebrecht, totalizando más de ocho años de prisión. La CIDH otorgó medidas cautelares en 2018 y 2024 para proteger su salud, tras denuncias de deterioro durante detenciones previas en cárceles como La Roca.

Ecuador registra debates recurrentes sobre tratamiento a presos políticos, con organizaciones como la ONU expresando preocupación por alegatos de tortura y condiciones inhumanas en penales. La decisión judicial podría influir en protocolos de salud penitenciaria, ante un sistema que reporta sobrecarga en atenciones médicas, según informes oficiales. La investigación prosigue, con actualizaciones esperadas pronto.