Violentos ataques armados motivan la visita de John Reimberg, ministro del Interior, a Puerto López

El ministro del Interior, John Reimberg, arribó al cantón Puerto López, en el sur de la provincia de Manabí, la tarde del domingo 28 de diciembre de 2025. Lo hizo para coordinar acciones contra grupos delincuenciales tras una serie de ataques armados que dejaron nueve fallecidos y al menos seis heridos. Estos ataques se registraron entre la noche del sábado 27 y la madrugada de este domingo 28 de diciembre.

El funcionario llegó en un helicóptero policial pasadas las 14h30, en respuesta a un brote de violencia vinculado a la fragmentación de la estructura criminal Los Choneros. Esta agrupación mantiene control territorial en esta zona turística. Reimberg se reunió con oficiales de la Policía Nacional para planificar operativos. Las diligencias iban en contra de dos grupos delictivos que operan en el cantón, uno de los destinos turísticos más visitados de Manabí.

John Reimberg a Puerto López, en helicóptero

Más temprano, unidades especializadas como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Grupo de Operaciones Especiales (GOE) llegaron a Puerto López. Lo mismo hicieron agentes de la Dinased y del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). Miembros de las Fuerzas Armadas, también se desplegaron en varios barrios y sectores de Puerto López para reforzar la seguridad.

El incidente más grave ocurrió la madrugada de este domingo 28 de diciembre de 2025 en la avenida Malecón, frente a la playa de Puerto López. Allí, un ataque a tiros dejó seis muertos y tres heridos en una zona de alto movimiento comercial, con puestos de venta de pescado. Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de dos años y su madre, lo que ha generado conmoción en la comunidad local.

Evitaron el traslado de los cadáveres

La violencia se inició el sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 23h00, cuando dos hermanos resultaron asesinados a tiros. El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Machalilla y la calle Alejo Lascano, a solo dos cuadras de la playa. Las víctimas fueron identificadas como Erwin José Véliz, alias ‘Gallero’, y Angelo Argenis Véliz, alias ‘Angelo’, señalados como presuntos líderes de Los Choneros en Puerto López.

Según el reporte policial, los familiares se opusieron al traslado de los cuerpos al Centro Forense de Manta, interceptando una ambulancia que trasladaba los cuerpos. Las personas obligaron al conductor a llevar los cadáveres a domicilios particulares. La Policía Nacional atribuye este brote de violencia a disputas internas por el control territorial derivadas de la fragmentación de Los Choneros, un grupo de delincuencia organizada con presencia en varias provincias costeras de Ecuador.

Combatir el crimen organizado en Manabí

Puerto López, conocido por su actividad turística y pesquera, ha visto un incremento en incidentes armados en los últimos meses. Aquello ha afectando la economía local basada en el turismo de playa y la observación de ballenas. Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques. El despliegue de fuerzas especiales busca restaurar el orden en barrios vulnerables, mientras se evalúan medidas de largo plazo para combatir el crimen organizado en Manabí.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones directas relacionadas con estos hechos, pero los operativos incluyen revisiones en sectores clave. Este tipo de violencia en zonas turísticas resalta los desafíos de seguridad en Ecuador, donde estructuras como Los Choneros han expandido su influencia a través de extorsiones y control de rutas. La llegada del ministro Reimberg subraya la prioridad gubernamental en responder a estos incidentes, con énfasis en la coordinación interinstitucional.