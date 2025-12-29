El Mundial 2026 rompe récords: la FIFA recibe una demanda histórica de boletos para la cita de selecciones

La fiebre por el Mundial de 2026 ya impone cifras históricas. La FIFA informó que recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas procedentes de aficionados de más de 200 países, cuando el proceso de venta aún atraviesa su fase inicial.

El organismo rector del fútbol mundial detalló que la actual etapa de solicitud, iniciada el 11 de diciembre, expone una demanda que supera en 30 veces el número de boletos disponibles para esta instancia.

El dato dimensiona la magnitud del interés. La cifra equivale a 3,4 veces el total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones mundialistas celebradas desde 1930.

Mundial 2026 genera alto interés

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó el impacto global que ya genera el certamen. Según expresó, el Mundial de 2026 se perfila como el evento deportivo más grande e inclusivo jamás organizado, impulsado por una respuesta masiva de los aficionados.

El dirigente subrayó que la avalancha de solicitudes confirma la pasión que despierta el fútbol en todos los continentes. Para la FIFA, el torneo simboliza una oportunidad histórica de unión a través del deporte en Norteamérica.

La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Canadá, México y Estados Unidos albergarán el torneo en 16 ciudades sede. El campeonato marcará un antes y un después pues por primera vez competirán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos, lo que amplía el alcance deportivo y comercial del evento.

Abrirán nuevas localidades

El proceso de solicitud de entradas mediante sorteo aleatorio permanecerá abierto hasta el 13 de enero a través del portal oficial de la FIFA. El sistema busca ofrecer igualdad de oportunidades a todos los aficionados registrados.

Quienes no resulten seleccionados en esta fase mantendrán opciones en futuras etapas de venta. La FIFA liberará nuevas localidades de forma progresiva conforme avance la organización del torneo.

A un año y medio del puntapié inicial, el Mundial de 2026 ya dejó un mensaje contundente: el interés global supera cualquier antecedente y anticipa un espectáculo sin precedentes en la historia del fútbol.