El nigeriano Feyiseitan Asagidigbi que jugó en Cuenca Juniors reforzará el ataque del Manta Fútbol Club.

El Manta Fútbol Club reforzará su ataque con e l delantero nigeriano Feyiseitan Asagidigbi , de 26 años , quien llega procedente de Cuenca Juniors tras destacar en Segunda Categoría, para reforzar el plantel dirigido por Javier Carvajal de cara a la temporada 2026 en la LigaPro Serie A.

Llegada al club ‘atunero’ Asagidigbi, extremo habilidoso y con potencia , arribó a Manta este lunes 12 de enero de 2026 y se sumará a los entrenamientos de pretemporada a partir del martes 13 de enero . El futbolista, nacido en Ilesa, Nigeria, el 28 de enero de 1999 , da el salto directo de la segunda categoría ecuatoriana a la Serie A. Su contrato con Cuenca Juniors finalizó el 31 de diciembre de 2025 , tras unirse al equipo azuayo el 3 de junio de 2025 . Asagidigbi se posiciona como extremo izquierdo o atacante, con pie derecho dominante y estatura de 1,78 m .

Trayectoria y paso por Ecuador

Feyiseitan Asagidigbi inició su carrera en academias locales de Nigeria y pasó por divisiones inferiores de Banfield en Argentina, donde residió varios años, lo que explica su dominio del español con acento argentino. No debutó profesionalmente en su país natal. Posteriormente, jugó en Recoleta FC de Paraguay antes de llegar a Ecuador en 2025 . En Cuenca Juniors , se adaptó rápidamente y ganó titularidad gracias a su entrega y capacidad para desequilibrar. Su nombre ganó relevancia al marcar un gol ante Barcelona SC en la Copa Ecuador 2025 , contribuyendo a la eliminación del equipo guayaquileño en dieciseisavos de final. El convenio de desarrollo deportivo de Cuenca Juniors facilitó su incorporación como talento africano.

Características y adaptación El delantero destaca por su potencia, habilidad en el último tercio y aporte ofensivo. En su paso por Cuenca Juniors , participó en la campaña que llevó al club a ascender o competir en Segunda Categoría del Azuay. Asagidigbi ha expresado en entrevistas previas su adaptación al fútbol ecuatoriano y su aprecio por el país, considerándolo su casa actual. El jugador llega a Manta FC para aportar en ataque bajo la dirección de Javier Carvajal , en un plantel que busca consolidarse en la máxima categoría tras su retorno reciente.

Pretemporada del Manta FC

Manta FC avanza en su pretemporada 2026 con varios refuerzos confirmados, incluyendo a Octavio Moscarelli , Robert Burbano , Juan David Jiménez y Glendys Mina , anunciados en días previos.