El nuevo estadio del Inter Miami sería bautizado como Lionel Andrés Messi

El Inter Miami CF planea denominar su nuevo estadio, que aún está en construcción, como Lionel Andrés Messi Stadium, en reconocimiento al impacto del capitán argentino que extendió su contrato con el club hasta 2028.

Se trata de un recinto de 25.000 asientos ubicado en Miami, Florida, con inauguración prevista para 2026.

Un homenaje para Lionel Messi

La franquicia de la Major League Soccer (MLS), conocida como Las Garzas, considera este cambio para el proyecto Miami Freedom Park, en construcción desde 2023.

De acuerdo con el medio argentino Doble Amarilla, la decisión busca honrar las contribuciones de Messi dentro y fuera del campo desde su llegada en 2023, elevando el perfil del equipo a nivel global.

El complejo abarcará 58 acres e incluirá no solo el estadio, sino parques públicos, áreas verdes y un centro tecnológico. Situado en el norte de Miami, reemplazará al actual Chase Stadium como sede principal, fomentando el desarrollo urbano y deportivo en la región.

La obra, con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares, incorpora elementos sostenibles y multifuncionales, como 500.000 pies cuadrados de espacios comerciales y de entretenimiento. Esta iniciativa posiciona a Miami como un polo de atracción para eventos deportivos y culturales, alineada con la expansión de la MLS.

Estará en el club hasta 2028

Lionel Messi llegó al Inter Miami CF en julio de 2023, marcando un antes y un después en la Major League Soccer (MLS). El capitán de la selección argentina, de 38 años, revitalizó al equipo con su talento inigualable, atrayendo multitudes récord y elevando el perfil global del fútbol en Estados Unidos.

En su primera temporada, guió a Las Garzas al título de la Leagues Cup 2023, anotando 10 goles y repartiendo 7 asistencias en solo 7 partidos. El impacto se consolidó en 2024, cuando Inter Miami conquistó el Supporters’ Shield con un récord de puntos en la MLS regular.

Para 2025, Messi brilló con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, ganando el Botín de Oro de la liga y estableciendo un récord de 9 encuentros consecutivos con goles o asistencias. En septiembre pasado, su doblete ante rivales clave impulsó al equipo al tercer puesto de la Conferencia Este.

En octubre, renovó su contrato hasta 2028, asegurando su legado. Con más de 50 goles totales en la MLS, Messi no solo compite por trofeos, sino que inspira una nueva era en Miami, fusionando deporte y cultura.

Contexto en el ecosistema de la MLS

Nombrar estadios por figuras vivas es poco común en la MLS, aunque fortalece la marca del club fundado en 2018 por David Beckham. Ejemplos históricos incluyen homenajes a íconos retirados, pero el caso de Messi resalta su influencia inmediata en el fútbol estadounidense.

Fuentes del club indican que el nombre celebraría también las acciones filantrópicas de Messi en comunidades locales de Miami.

El proyecto Miami Freedom Park fue aprobado en 2020. Ha superado obstáculos regulatorios y avanza hacia su meta de revitalizar la zona con visitas proyectadas en millones anuales.