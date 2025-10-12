El papa León dice que hay «destellos de esperanza» tras el alto al fuego en Gaza

El papa León XIV aseguró que el alto al fuego en Gaza trae consigo «destellos de esperanzas para la Tierra Santa». Además, animó a las partes implicadas en el proceso de paz en Oriente Medio a «seguir con valentía el camino trazado».

El papa León aboga por la «paz duradera»

Así lo expresó este domingo tras la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana. Allí, también pidió «una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino».

Además, el pontífice pidió la paz para Ucrania y afirmó seguir «con dolor» las noticias de los «nuevos y violentos ataques que han afectado a varias ciudades e infraestructuras civiles en ese país, provocando la muerte de personas inocentes, entre ellas niños, y dejando a muchas familias sin electricidad ni calefacción».

Pide por una transición pacífica en Perú

El papa también dedicó unas palabras a Perú «en este momento de transición política». Esto, ante la crisis provocada por la destitución de la presidenta Dina Boluarte, registrada el pasado viernes tras días de protestas. «Rezo para que Perú pueda continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional», dijo el obispo de Roma.

Por otra parte, León XIV recordó a las víctimas de accidentes laborales, coincidiendo con el Día de las Víctimas de Accidentes Laborales en Italia que se celebra cada 12 de octubre en Italia. «Recemos por ellos y por la seguridad de todos los trabajadores», manifestó.

Llegan camiones de ayuda a Gaza

Unos 170 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron este domingo en la Franja de Gaza, según confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), mientras se mantiene el alto el fuego acordado entre las partes como preludio de la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza a cambio de presos palestinos.

«Somos la única organización con almacenes en Gaza y con capacidad para distribuir ayuda de forma organizada y transparente. La UNRWA es la única agencia con capacidad para distribuir ayuda en la ciudad de Gaza», destacó UNRWA en un comunicado.

La UNRWA añadió que cuenta con «miles de trabajadores y cientos de puntos de distribución» y con la capacidad de «reponer el equipo destruido en la ciudad de Gaza en cuestión de horas».

Además, tiene unos 6.000 camiones con ayuda humanitaria esperando para entrar en la Franja de Gaza y hay «conversaciones en marcha para que puedan entrar», ya que Israel es quien autoriza o no el ingreso de esta ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, ya que el resto de accesos están cerrados.

«Tenemos suficiente comida para alimentar a toda Gaza durante entre dos y tres meses y la población se muere de hambre. Tenemos material para refugios para cientos de miles de personas, mantas para más de un millón de personas», destacó.