El papa León llega a Turquía, en su primer viaje oficial fuera del Vaticano

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves en el complejo del palacio presidencial al papa León XIV a su llegada a la capital Ankara. Se trata de la parada inicial del primer viaje internacional del pontífice, que también visitará Líbano.

El mensaje del papa León tras su arribo

En un discurso pronunciado en la Biblioteca Nacional de Ankara, que forma parte del complejo palaciego, el pontífice se dirigió a representantes del estado y la sociedad señalando que Turquía es un puente entre Asia y Europa. “La imagen del puente sobre el estrecho de los Dardanelos, elegida como emblema de mi viaje, expresa eficazmente el papel especial de su país (…) Antes de conectar Asia y Europa, Oriente y Occidente, ese puente une a Türkiye consigo misma, compone sus partes y la convierte, por así decirlo, desde dentro, en una encrucijada de sensibilidades”, afirmó.

En su discurso, también pidió a Turquía que “permita que las diferencias salgan a la luz” para “convertirse en un punto de encuentro de diversas sensibilidades”, como recoge Vatican News. “Una sociedad está verdaderamente viva cuando es pluralista: son los puentes entre sus diversas almas los que la convierten en una sociedad civil”, aseguró el Papa.

En este sentido, pidió que el país “sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera”.

En su discurso, también elogió la historia y cultura de Turquía lo que, a su juicio, demuestra que “las grandes civilizaciones se forjan mediante el encuentro entre diferentes generaciones, tradiciones e ideas”.

Destaca a la familia tradicional

El papa también destacó que la familia tradicional tenga “mayor importancia en la cultura turca que en otros países”, debido a la “contribución de las mujeres”. “Las mujeres, en particular, se están poniendo cada vez más al servicio del país y de su influencia positiva a nivel internacional mediante sus estudios y su participación activa en la vida profesional, cultural y política. Por lo tanto, las importantes iniciativas que apoyan a la familia y la contribución de las mujeres al pleno desarrollo de la vida social son sumamente loables”, afirmó.

En la visita, el León entregó a Erdogan una medalla acuñada para conmemorar su visita que representa, entre otros, los minaretes de la Mezquita Azul de Estambul, la ciudad donde Erdogan fue alcalde en la década de 1990. León XIV visitará esta mezquita el sábado por la mañana.

A los periodistas en el avión

Antes de su llegada a Turquía, el papa León XIV aseguró que con este viaje traslada “un mensaje de unidad y paz”, como expresó a los 81 periodistas internacionales que han viajado con él.

“Este viaje a Turquía y Líbano tiene, ante todo, un significado de unidad, celebrando los 1.700 años del Concilio de Nicea“, incidió el papa que, por primera vez, viaja a Turquía y Líbano, pese a haber realizado más de 50 viajes por todo el mundo como superior general de los agustinos.

Según expresó a los periodistas cuando el avión se encontraba ya en vuelo, este viaje “es un gran mensaje para el mundo entero”. “Esperamos que mi presencia, la de la Iglesia y la de los creyentes, tanto en Turquía como en Líbano, puedan anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo“, recoge el portal Vatican News.

Para el Pontífice, representa “una invitación a caminar juntos para buscar cada vez más la unidad, cada vez más la armonía y mirar la forma en que todos los hombres y todas las mujeres pueden ser realmente hermanos y hermanas“. Porque, subrayó, “más allá de las diferencias, más allá de las diferentes religiones, de los diferentes credos, todos somos hermanos y esperamos promover la paz y la unidad en todo el mundo”.