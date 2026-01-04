El papa León pide superar la violencia y salvaguardar la soberanía de Venezuela

El papa León XIV expresó este domingo su preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela, después de que Estados Unidos arrestara a Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaran a Nueva York para ser juzgado.

“El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y llevarnos a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz, salvaguardando la soberanía del país, garantizando el estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada persona y de todos”, afirmó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El papa pide oraciones para Venezuela

León XIV pidió para Venezuela trabajar para construir juntos un futuro “sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica. Además, pidió a los fieles a orar por el pueblo venezolano, asegurándoles sus propias oraciones.

El líder de la Iglesia Católica encomendó a todos los venezolanos a la intercesión de la patrona del país, la Virgen de Coromoto. Así como a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

El papa León XIV concluyó su intervención con una invitación a confiar en el Dios de la paz. “Sigamos teniendo fe en el Dios de la paz”, instó.

Sobre la Navidad y la esperanza

Por otra parte, el papa destacó la alegría que produce la Navidad y animó a que ayude a proseguir los caminos personales. Además, recordó que el 6 de enero concluye el Año Jubilar de la Esperanza con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

En este contexto, dijo que el mismo misterio de la Navidad recuerda que el fundamento de la esperanza “es la Encarnación de Dios”.

La captura de Nicolás Maduro

El sábado 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron la “Operación Determinación Absoluta”, una incursión militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El operativo incluyó bombardeos estratégicos en zonas como Fuerte Tiuna. Además, dejó un saldo preliminar de 40 muertos —entre civiles, militares y personal de seguridad— y más de cien heridos.

A Maduro lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada para mantener la continuidad administrativa ante la crisis.