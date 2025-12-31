El Papa León XIV lamenta que 2025 haya estado marcado por “guerras devastadoras” en la última audiencia del año

Durante la última audiencia general de 2025, celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro, el papa León XIV lamentó que el año haya estado marcado por “eventos dolorosos”, entre ellos los escenarios de guerra que continúan devastando distintas regiones del planeta, al tiempo que recordó momentos significativos vividos por la Iglesia.

Tras saludar a los fieles congregados en la plaza de San Pedro, el Pontífice hizo un balance del año que concluye, al que describió como un período marcado por hechos relevantes tanto dolorosos como esperanzadores. Entre los primeros, mencionó el fallecimiento del “añorado” papa Francisco, mientras que entre los acontecimientos positivos destacó la masiva participación de creyentes en las actividades del Año Santo.

León XIV subrayó que miles de personas llegaron desde distintas partes del mundo al Vaticano para participar en peregrinaciones y actos religiosos. Según expresó, estos encuentros representaron un signo de comunión y de reafirmación de la fe cristiana en un contexto internacional complejo.

El Papa indicó que estos acontecimientos permiten reflexionar sobre el sentido del tiempo y la experiencia humana, especialmente en un año atravesado por conflictos armados y tensiones globales que continúan afectando a millones de personas.

El significado del camino y la peregrinación

Durante su intervención, el Pontífice destacó el valor simbólico de la peregrinación como elemento central del Año Santo. “Un gran signo que nos ha acompañado en los meses pasados: el del camino y de la meta”, expresó ante los asistentes.

León XIV recordó que numerosos peregrinos acudieron a rezar ante la Tumba de San Pedro, a quienes describió como fieles que buscaron “confirmar su adhesión a Cristo”. Según señaló, esta experiencia colectiva refleja que “toda nuestra vida es un viaje”, una idea que invitó a los creyentes a mantener una actitud de esperanza y compromiso espiritual.

El mensaje se centró en la importancia de vivir el tiempo con sentido de propósito, incluso frente a las dificultades y tragedias que afectan al mundo contemporáneo.

Saludos finales y mensaje a jóvenes de Tierra Santa

Al concluir la audiencia general, el Papa dirigió los tradicionales saludos a los peregrinos presentes, pronunciados en distintos idiomas. En ese contexto, dedicó un mensaje especial a los jóvenes provenientes de Tierra Santa, pertenecientes al Patriarcado Latino de Jerusalén.

El Pontífice les expresó cercanía y aliento, en un gesto que buscó subrayar la atención de la Iglesia hacia las comunidades afectadas por conflictos y tensiones prolongadas. La audiencia concluyó con un llamado a mantener la fe y la solidaridad como pilares frente a los desafíos actuales.