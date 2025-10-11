El paro nacional cumple 20 días: Quito se blinda con policías y militares ante amenazas de la Conaie

Hoy, sábado 11 de octubre de 2025, se cumplen 20 días desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) movilizó a sus bases en un paro nacional contra la eliminación del subsidio del diésel.
Las protestas hasta el momento se han concentrado en provincias de la Sierra, siendo Imbabura el epicentro de los incidentes. Además, un hombre ha muerto en medio de los altercados, supuestamente a manos de la fuerza pública.
Presidente de la Conaie ha amenazado con tomarse Quito en medio del paro nacional
A inicios de esta semana, el presidente Daniel Noboa expidió un decreto para que el feriado nacional por el 9 de octubre (Independencia de Guayaquil) se extendiera por cuatro días: desde el jueves 9 al domingo 12 de octubre. Es así que, mientras ciudades de la Costa y Amazonía vive el asueto, en la Sierra persisten las manifestaciones.
Durante los últimos días, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, ha advertido que las agrupaciones indígenas se tomarán Quito. Esto ha motivado la respuesta del Gobierno Nacional.
A primeras horas del viernes 10 de octubre, la Policía reunió a más de un millar de agentes para darles instrucciones para el mantenimiento del orden y «la defensa de Quito». Mientras que el jueves, las Fuerzas Armadas también desplegaron a militares en la capital. Llegaron efectivos desde ciudades como Guayaquil y Manta.
El despliegue operativo se mantendrá en las próximas horas, con un enfoque en la protección de la ciudadanía y la recuperación de la normalidad en las regiones afectadas por el paro. Más de 50 organizaciones de derechos humanos del continente firmaron una carta pública. Allí se alertaba sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Ecuador frente a las protestas sociales.
Alistan una marcha pacífica en la capital
Colectivos feministas, estudiantes y comunidades indígenas, entre otros, preparan la «Gran marcha pacífica de vida y resistencia» para el próximo domingo.
Esta comenzará en el sur de Quito y terminará en el parque El Arbolito, una de las zonas de entrada al centro histórico, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.
No hay acuerdo entre Conaie y Gobierno; el paro nacional continuará
La Conaie exige que se derogue el decreto mediante el cual se eliminó el subsidio del diésel, que se baje del 15 % al 12 % el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que se libere a los detenidos. El Gobierno se niega a cumplir las dos primeras exigencias. Mientras que sobre los detenidos asegura que no tiene competencia al corresponder el asunto a la Función Judicial.
Esto confirma que el paro nacional se mantendrá, mientras que ninguno de los dos frentes dé su brazo a torcer. Tampoco hay señales de mesas de diálogos para ponerle fin a un paro nacional que deja pérdidas económicas y cientos de personas afectadas.