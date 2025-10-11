El paro nacional cumple 20 días: Quito se blinda con policías y militares ante amenazas de la Conaie

Hoy, sábado 11 de octubre de 2025, se cumplen 20 días desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) movilizó a sus bases en un paro nacional contra la eliminación del subsidio del diésel.

Las protestas hasta el momento se han concentrado en provincias de la Sierra, siendo Imbabura el epicentro de los incidentes. Además, un hombre ha muerto en medio de los altercados, supuestamente a manos de la fuerza pública.

Presidente de la Conaie ha amenazado con tomarse Quito en medio del paro nacional

A inicios de esta semana, el presidente Daniel Noboa expidió un decreto para que el feriado nacional por el 9 de octubre (Independencia de Guayaquil) se extendiera por cuatro días: desde el jueves 9 al domingo 12 de octubre. Es así que, mientras ciudades de la Costa y Amazonía vive el asueto, en la Sierra persisten las manifestaciones.

Durante los últimos días, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, ha advertido que las agrupaciones indígenas se tomarán Quito. Esto ha motivado la respuesta del Gobierno Nacional.

A primeras horas del viernes 10 de octubre, la Policía reunió a más de un millar de agentes para darles instrucciones para el mantenimiento del orden y «la defensa de Quito». Mientras que el jueves, las Fuerzas Armadas también desplegaron a militares en la capital. Llegaron efectivos desde ciudades como Guayaquil y Manta.