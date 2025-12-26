COMUNIDAD POR USD 1
Peleador estadounidense Steven Asplund pasó de ser un “gran gordito” a un luchador de la UFC

El estadounidense perdió más de 200 libras, mediante esfuerzo personal para perseguir su carrera en artes marciales mixtas (MMA)
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El peleador estadounidense Steven Asplund, de 27 años, debutó en la UFC con una victoria por TKO sobre Sean Sharaf. El triunfo lo logró en el segundo asalto, a los 3:49 minutos, durante el evento UFC Vegas 112 celebrado en el UFC Apex de Las Vegas. Asplund, conocido como “Concrete”, conectó 170 golpes significativos, estableciendo un nuevo récord para peleas a tres asaltos en la división de peso pesado.

Con esos números superó la marca previa de 152 detenida por el excampeón Andrei Arlovski. El combate, parte de la cartelera preliminar, mostró a Asplund presionando constantemente con volumen de golpes. Le abrió un corte profundo en el rostro de Sharaf desde el primer round y manteniendo un ritmo alto que llevó al árbitro a detener la pelea por acumulación de daño sin respuesta.

Steven Asplund pesaba más de 500 libras

Sharaf, quien ingresaba con récord de 4-1, no pudo contrarrestar la ofensiva y sufrió su segunda derrota consecutiva en UFC. Asplund, con un récord profesional ahora de 7-1, llegó a la organización tras ganar un contrato en Dana White’s Contender Series en septiembre de 2025. En aquella oportunidad noqueó a Anthony Guarascio en 16 segundos.

Su trayectoria incluye una transformación física notable: en el pasado alcanzó un peso superior a 238 kilos (525 libras), pero perdió más de 100 kilos mediante esfuerzo personal para perseguir su carrera en artes marciales mixtas (MMA). Esta victoria destaca por el cardio excepcional de Asplund en una división donde los luchadores suelen fatigarse rápidamente.

La UFC no ha reportado lesiones graves en Sharaf

En declaraciones post-pelea, el luchador enfatizó su resistencia y dedicó el triunfo a su familia, mencionando sus orígenes humildes y el apoyo de su padre, también expeleador. El evento UFC Vegas 112 marcó el cierre de la era ESPN para la promoción, antes de su transición a nuevas plataformas en 2026.

La división de peso pesado continúa en búsqueda de nuevos contendientes, y el debut de Asplund posiciona como una promesa emergente por su volumen de striking y historia de superación. Hasta el momento, no se han anunciado oponentes futuros para Asplund, quien expresó disposición para enfrentar a cualquier rival en la categoría. La UFC no ha reportado lesiones graves en Sharaf más allá de los cortes tratados médicamente.

