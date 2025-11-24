Cristiano Ronaldo alcanzó los 954 goles oficiales con una espectacular chilena en goleada del Al-Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo anotó este domingo 23 de noviembre su gol oficial número 954. Ocurrió en la victoria 5-1 del Al-Nassr sobre el Al-Khaleej, correspondiente a la jornada 11 de la Saudi Pro League 2025-2026. El tanto, una espectacular chilena en el minuto 90+3, cerró la goleada del equipo de Riad y desató la euforia en el Al-Awwal Park.

Con este gol, Cristiano Ronaldo supera aún más su propia marca como máximo goleador histórico del fútbol profesional masculino. Esto, según los registros oficiales reconocidos por la FIFA y la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). El portugués de 40 años había alcanzado los 953 tantos el pasado 8 de noviembre ante el Al-Shorta en la AFC Champions League Elite.

Cristiano Ronaldo es goleador y asistidor

El partido ante Al-Khaleej quedó sentenciado temprano con goles de Sadio Mané (minuto 12), Wesley Teixeira (35), Angelo Gabriel (52) y un doblete del propio Ronaldo: primero de penalti en el 78’ y luego la chilena que selló el 5-1 definitivo. El descuento visitante lo marcó Abdullah Al-Salem en el 62’. La chilena, ejecutada tras un centro preciso desde la derecha, recordó las célebres voleas que el luso marcó con la camiseta del Real Madrid y la selección de Portugal.

El gol fue celebrado con su clásico salto y giro característico ante más de 25 mil espectadores. En la presente temporada 2025-2026, Cristiano Ronaldo acumula 17 goles y cuatro asistencias en 18 partidos oficiales con Al-Nassr. Los tantos han llegado en todas las competiciones (Saudi Pro League, AFC Champions League Elite y Copa del Rey de Campeones). El equipo amarillo marcha segundo en la liga saudí, a tres puntos del líder Al-Hilal.

Tres goles de chilena en su carrera

Desde su llegada al fútbol saudí en enero de 2023, Ronaldo ha marcado 83 goles en 93 partidos con Al-Nassr, convirtiéndose en el máximo anotador histórico del club en tiempo récord. El registro de 954 goles oficiales incluye cinco con el Sporting de Lisboa. otros 145 con Manchester United (dos etapas), 450 con Real Madrid y 145 con Juventus. Además de los 68 con Al-Nassr también ha marcado 133 con la selección de Portugal

Con este nuevo hito, Cristiano Ronaldo sigue ampliando una ventaja que ya lo separa por más de 100 goles del segundo máximo artillero histórico, Lionel Messi (829 goles oficiales según FIFA al cierre de 2025). Al-Nassr disputará su próximo compromiso el jueves 27 de noviembre ante el Al-Qadsiah, nuevamente como local, donde Ronaldo podría alcanzar la cifra redonda de los 955 goles oficiales.

Es el tercer gol de chilena en la carrera de Cristinano Ronaldo, el primero fue con el Real Madrid, ante la Juventus, por la Champions League. El segundo lo había anotado con la selección de su país. Con 40 años, Cristiano Ronaldo se alista para jugar un nuevo Mundial con su selección. Será la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará en junio del 2026.