Perú: Atentado contra precandidato presidencial Rafael Belaunde. Dispararon contra su vehículo

El precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado a balazos en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete. Ocurrió cuando desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se desplazaba. El hecho ocurrió en la zona conocida como Playa Norte. Belaunde Llosa participaba en una actividad de campaña junto a su acompañante de fórmula, el ex primer ministro Pedro Cateriano.

Según el testimonio de Cateriano, el ataque se produjo cuando el vehículo se encontraba detenido frente a un grupo de simpatizantes.“Escuchamos varias detonaciones y vimos que el vidrio trasero del auto fue impactado por proyectiles. Gracias a Dios no hubo heridos”, declaró Cateriano a la prensa minutos después del incidente.

Rafael Belaunde es hijo de un expresidente de Perú

El ex presidente del Consejo de Ministros confirmó que Belaunde Llosa resultó ileso y lo trasladaron inmediatamente a un lugar seguro. La Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó el área y encontró al menos siete vainas servidas calibre 9 mm en el lugar de los hechos. La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cañete iniciaron las investigaciones.

Hasta el momento no se ha reportado detención alguna ni reivindicación del ataque. Fuentes policiales indicaron que se revisan cámaras de seguridad de la zona y se interroga a testigos para reconstruir la ruta de los agresores. Los delincuentes huyeron en una motocicleta de color negro. Rafael Belaunde Llosa, economista de 46 años e hijo del fallecido expresidente Fernando Belaunde Terry.

Primer atentado contra un precandidato presidencial

Él anunció su precandidatura presidencial el pasado 15 de noviembre bajo la agrupación Libertad Popular, movimiento que busca inscribirse para las elecciones generales de 2026. En las últimas semanas había intensificado sus actividades en la costa sur de Lima, región donde mantiene un núcleo importante de simpatizantes. Este es el primer atentado registrado contra un precandidato presidencial en el actual proceso electoral de 2026.

Organismos como Transparencia y la Defensoría del Pueblo condenaron el hecho y exigieron una investigación rápida y exhaustiva. El Ministerio del Interior dispuso el refuerzo del esquema de seguridad del precandidato. También se coordinará con el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar la protección de todos los actores políticos durante la campaña. La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar por el delito de atentado contra la vida en el contexto de violencia política.