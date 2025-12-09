COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

¿El precio de ser Rocky?: Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón

El actor Sylvester Stallone, de 79 años, generó preocupación al usar un bastón en los Kennedy Center Honors 2025, desarrollados en Washington.
Sylvester Stallone usó un elegante bastón negro en la premiación.
Sylvester Stallone usó un elegante bastón negro en la premiación.
Sylvester Stallone usó un elegante bastón negro en la premiación.

El actor estadounidense Sylvester Stallone, de 79 años, apareció el pasado domingo en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, en Washington D.C., utilizando por primera vez un bastón para caminar.

Su elegante accesorio durante el evento, donde recibió un homenaje por su contribución al cine, despertó preocupación entre sus seguidores y medios especializados en farándula.

Sylvester Stallone se movía de manera lenta

La ceremonia, la 48ª edición de los Kennedy Center Honors, reconoció a Stallone junto a Gloria Gaynor, George Strait, la banda KISS y Michael Crawford.

El evento, presentado por el presidente Donald Trump, incluyó una entrega de medallas en la Casa Blanca el sábado 6 de diciembre y la gala principal el domingo 7, con transmisión programada para el 23 de diciembre en CBS y Paramount+.

Sylvester Stallone, vestido con un esmoquin negro, posó para fotografías apoyado en el bastón mientras caminaba junto a su esposa, Jennifer Flavin, de 57 años. Mantuvo un semblante animado, sonriendo y conversando con otros homenajeados, aunque su desplazamiento fue más lento y cauteloso que en apariciones previas.

En declaraciones a The Hollywood Reporter desde la alfombra roja, el actor describió el reconocimiento como “estar en el ojo del huracán”. Además, expresó sentirse “profundamente agradecido” por la distinción a su carrera en la cultura estadounidense. Sin embargo, no comentó directamente sobre el bastón.

Su historial de lesiones sería la causa

La aparición de Stallone con el bastón ha sido relacionado con un historial de lesiones acumuladas durante más de 40 años de rodajes intensos.

Pese a que no se ha confirmado que el bastón sea una consecuencia, en su serie documental The Family Stallone (temporada 2, episodio de febrero de 2024), el famoso dijo: “Nunca me he recuperado del todo”. Esto, en referencia a daños en la espalda y cuello por acrobacias cinematográficas.

Durante el rodaje de Rocky II (1979), Stallone sufrió un desgarro del músculo pectoral al insistir en realizar sus propias escenas de boxeo, lo que requirió cirugía y retrasó la producción. En Rocky IV (1985), un golpe real de Dolph Lundgren en una escena de pelea le provocó una inflamación cardíaca, con presión arterial crítica. Eso lo llevó a cuatro días en cuidados intensivos.

En Rambo III (1988), escenas de combate le causaron conmociones y fracturas menores. Estos incidentes forman parte de una lista que incluye fisuras en la columna vertebral y múltiples hematomas, según relatos del actor.

Sylvester Stallone sufrió un accidente grave

Un episodio crítico ocurrió en el set de Los Indestructibles (2010), donde Stallone dirigió y protagonizó. En una escena con el luchador Steve Austin, repitió tomas para mayor realismo, resultando en una fractura de cuello, dislocaciones en ambos hombros y daño permanente en la columna vertebral.

La recuperación involucró la inserción de una placa metálica en el cuello, una fusión espinal y al menos siete cirugías mayores de espalda, como detalló en The Family Stallone.

Stallone ha pasado por cinco cirugías de espalda, dos de hombro, tres fusiones de cuello y procedimientos en ambas rodillas, convirtiéndolo en “biónico”, según confesó en una entrevista con Men’s Health. En esta aconsejó a otros actores abstenerse de acrobacias similares por el riesgo involucrado.

Además, su hija Scarlet compartió en la serie que la familia observó durante años cómo combatía dolores crónicos.

