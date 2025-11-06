¿El precio del gas de uso doméstico se mantiene? La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, responde

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que la ciudadanía puede estar tranquila porque no se eliminará el subsidio al gas. Durante una entrevista en TC Televisión, reafirmó que el precio del gas no aumentará, enviando un mensaje claro y directo.

“No va a subir el precio del gas, lo digo como ministra de Gobierno. No va a pasar, de ninguna manera, no se va a subir el precio del gas”, afirmó la funcionaria.

El costo del gas de uso doméstico se mantiene estable en $1,65. Estas declaraciones buscan calmar a la población frente a rumores y especulaciones.

El Gobierno garantiza que el precio del gas no subirá y que el subsidio se mantiene. Las falsas alertas buscan confundir y desestabilizar de cara a la consulta, igual que los rumores de apagones o inundaciones que no ocurrieron. La ciudadanía puede estar tranquila, @zaidarovira pic.twitter.com/LGlu9vZIZ8 — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) November 6, 2025

Gobierno reafirma estabilidad del subsidio al gas y controla especulaciones

Rovira también descartó que la eliminación del subsidio se analice a mediano o largo plazo, ni que se focalice. Además, adelantó que intensificarán los operativos para controlar la especulación en el mercado. Estos rumores, indicó la ministra, tienen la intención de desestabilizar al Gobierno justo antes de la consulta popular del 16 de noviembre.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Energía reiteró que el precio del gas de uso doméstico no sufrirá cambios. La aclaración surgió tras la emisión de la Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES por parte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Dicha resolución actualiza las tarifas por tonelada métrica despachada de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a las empresas comercializadoras.

La ARCH indicó que solo se modificaron las tarifas para el servicio público de comercialización del gas, y aclaró que Petroecuador cancelará esos valores a las comercializadoras privadas. Tanto esta agencia como el Ministerio de Energía desmintieron los rumores sobre incrementos en el precio final del tanque de gas para uso doméstico.

Las entidades responsables explicaron que la actualización tarifaria busca equilibrar a todos los actores de la cadena de comercialización. Esto garantiza la calidad, cantidad y un precio justo para las familias ecuatorianas. Por lo tanto, el subsidio al gas se mantiene intacto.