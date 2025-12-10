COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Europa

Ana Corina Sosa recibe, en Oslo, el Nobel de la Paz 2025 en nombre de su madre, María Corina Machado

La organización del Nobel enfatizó que la invitación a María Corina Machado se extendió con antelación, cómo se hace con todos los laureados.
El Premio Nobel de la Paz 2025 fue recibido este miércoles en Oslo, Noruega, por Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.
Ana Corina Sosa (sentada), en Oslo, recibiendo el galardón de Premio Nobel de la Paz en representación de su madre.
El Premio Nobel de la Paz 2025 fue recibido este miércoles en Oslo, Noruega, por Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.
Ana Corina Sosa (sentada), en Oslo, recibiendo el galardón de Premio Nobel de la Paz en representación de su madre.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue recibido este miércoles en Oslo, Noruega, por Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. La venezolana no logró llegar a la ceremonia por motivos no especificados. Ana Corina Sosa  logró viajar desde Venezuela, en un contexto marcado por reservas de seguridad sobre su ruta. El acto oficial, celebrado en el Ayuntamiento de Oslo, reunió a autoridades noruegas, diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales.

Según informó el Comité Noruego del Nobel, la ausencia de Machado se debió a causas no detalladas públicamente. No obstante, el itinerario se mantuvo en reserva para evitar riesgos asociados a su desplazamiento. La entrega del galardón estuvo presidida por el presidente del Comité, quien otorgó el diploma y la medalla de oro a su hija en medio de una ovación prolongada.

María Corina Machado no pudo viajar a Oslo

Entre los asistentes sobresalió la presencia del rey Harald V de Noruega, cuya participación subrayó la relevancia del reconocimiento. El monarca observó desde la primera fila el momento en que Sosa subió al estrado para recibir el premio. Aquel gesto que simbolizó la representación formal de la líder venezolana en una de las ceremonias más destacadas del ámbito internacional.

De acuerdo con el protocolo, el Comité Noruego del Nobel procedió a leer la motivación del galardón. Aunque la declaración oficial ya había sido difundida semanas antes, la lectura formó parte del acto solemne de entrega. La premiación del Nobel de la Paz 2025 se inscribe en un contexto político y social particularmente complejo para Venezuela, marcado por disputas institucionales y conflictos en materia de derechos humanos.

Situación política y social de Venezuela

La organización del Nobel enfatizó que la invitación a María Corina Machado se extendió con antelación, cómo se hace con todos los laureados. Sin embargo, la logística de su traslado se mantuvo  bajo estricta reserva para proteger su integridad, de acuerdo con informes difundidos por fuentes cercanas a la ceremonia. No obstante y previo a esos cuidados, ella no pudo viajar.

En su intervención, Ana Corina Sosa agradeció en nombre de su madre y reiteró el compromiso de Machado con las causas vinculadas a la defensa de derechos fundamentales. La declaración, breve y ajustada al protocolo. Destacó la importancia del reconocimiento internacional en un escenario donde diversas organizaciones continúan documentando la situación política y social del país.

Machado tiene más de un año en la clandestinidad

La ceremonia concluyó con la fotografía oficial de los representantes del Comité Noruego del Nobel y la entrega de ejemplares conmemorativos del programa anual. El evento formó parte de la agenda regular que cada diciembre reúne en Oslo a los galardonados y delegaciones invitadas. Aquello mantiene la tradición de reconocer iniciativas que contribuyen a la paz, la democracia y la defensa de las libertades fundamentales.

María Corina Machado es una ingeniera industrial, activista y líder política venezolana, reconocida por su firme oposición a Nicolás Maduro. También es reconocida por su lucha por la democracia y las libertades individuales en Venezuela. El paradero exacto de María Corina Machado no se conoce públicamente en este momento por razones de seguridad. Machado, lleva más de un año en la clandestinidad en Venezuela y tenía prohibido salir del país por una inhabilitación gubernamental.

