El presidente Daniel Noboa ordena siete cambios en su gabinete ministerial tras derrota en el Referéndum y Consulta Popular

Tras la victoria del NO en el reciente Referéndum y Consulta Popular, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenó siete cambios en su gabinete ministerial.

Estos fueron confirmados por la Presidencia de la República a través de un comunicado, este martes 18 de noviembre de 2025.

Los siete cambios en el gabinete ministerial de Daniel Noboa

En el comunicado, se detalló que los cambios se dan “con el objetivo de fortalecer la gestión pública”.

Los cambios son los siguientes:

Zaida Rov i ra deja el Ministerio de Gobierno; Álvaro Rosero asume.

Rov ra deja el Ministerio de Gobierno; asume. Harold Burbano queda fuera el Ministerio de Desarrollo Humano, tomando su lugar Zaida Rovira.

queda fuera el Ministerio de Desarrollo Humano, tomando su lugar Rovira. Ivonne Núñez es reemplazada por Harold Burbano como titular del Ministerio del Trabajo.

es reemplazada por como titular del Ministerio del Trabajo. Jimmy Martín deja el Ministerio de Salud Pública, mientras que la vicepresidenta María José Pinto asume esas funciones.

deja el Ministerio de Salud Pública, mientras que la vicepresidenta asume esas funciones. Danilo Palacios es reemplazado por Juan Carlos Vega como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

es reemplazado por como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Alegría Crespo deja el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; Gilda Alcívar estará en su reemplazo.

deja el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; estará en su reemplazo. Jorge Carrillo ya no será el titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Carolina Lozano asume en su lugar.

Se esperan cambios en los viceministerios

En el comunicado se agregó que “los cambios que se designen en los viceministerios de cada entidad serán informados por cada cartera de Estado”.

“La Presidencia de la República reitera que estos nombramientos buscan fortalecer la gestión del Gobierno Nacional para atender las necesidades del país”, finalizó el documento.

Cabe mencionar que tras la derrota del presidente Noboa en la consulta popular y referéndum, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, anunciaron su dimisión a sus cargos el reciente lunes.

“Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador (…) Han concluido mis funciones como Ministra de Estado”, fue el mensaje con el que Núñez confirmó su renuncia. Mientras que Palacios expresó: “Hoy retorno a la empresa privada para continuar trabajando y aportando al desarrollo y progreso de este país que amo tanto”.

El segundo viaje de Noboa en dos semanas

Los cambios en el gabinete ministerial se anunciaron en medio del viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos, como parte de una visita oficial que finalizará el jueves. Se trata del segundo que realiza a ese país en menos de dos semanas.

Cabe recordar que el mandatario ecuatoriano viajó al país norteamericano durante el feriado de Difuntos y Fiestas de Independencia de Cuenca. En esa oportunidad se reunió con migrantes y asistió a la Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). Luego, Noboa se desplazó a Bolivia para participar de la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz.