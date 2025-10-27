El presidente de Camerún gana elecciones para octavo mandato; es el líder no monárquico con más tiempo en el poder

El presidente de Camerún, Paul Biya, obtuvo un octavo mandato al frente del país africano en las elecciones celebradas el 12 de octubre, según los resultados definitivos anunciados este lunes por el Tribunal Constitucional, después de que el opositor Issa Tchiroma Bakry se adjudicó el triunfo en varias ocasiones.

Liderará Camerún por siete años más

El organismo indicó que Biya, de 92 años y el jefe de Estado de más edad del mundo, se hizo con el 53,66 por ciento de los votos, por delante del 35,19 por ciento obtenido por Tchiroma Bakary, y el de 3,41 por ciento Cabral Libii. Por detrás quedan Bello Bouba, con el 2,45 por ciento de los apoyos; Taimano Ndam Njoya, con el 1,66 por ciento; Joshua Osih, con el 1,21 por ciento; y otros seis candidatos, todos ellos por debajo del uno por ciento.

«Por ello, queda proclamado como presidente electo de la República, tras obtener la mayoría de los votos, el candidato Paul Biya», manifestó el presidente del Constitucional, Clement Atangana. Su anuncio estuvo seguido por aplausos entre los presentes, según la retransmisión de la sesión por parte de la cadena de televisión estatal CRTV en su cuenta en la red social Facebook.

De acuerdo a las leyes de ese país, el presidente ejercerá su mandato durante 7 años, pudiendo ser reelegido sin límite de mandatos.

El presidente más longevo del mundo

Paul Biya, nacido el 13 de febrero de 1933, es un político beti que preside Camerún desde el 6 de noviembre de 1982. Esto, tras la renuncia de Ahmadou Ahidjo, bajo quien fue primer ministro de 1975 a 1982.

Con 92 años en 2025, es el líder no monárquico más longevo del mundo, superando los 43 años en el poder.

Ascendió como Secretario General de la Presidencia en 1968, consolidando su influencia en el régimen de un solo partido de la Unión Nacional Camerunesa (UNC). En 1983-1984, sofocó un intento de golpe que eliminó rivales clave, fortaleciendo su control. Introdujo reformas en los años 80 y, bajo presión, legalizó el multipartidismo en 1990, transformando la UNC en el Movimiento Democrático del Pueblo de Camerún (RDPC).

Ha sido reelegido en 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 y 2025. Su régimen autoritario enfrenta desafíos como el conflicto separatista anglófono desde 2016, estancamiento económico pese a recursos en petróleo y cacao, y acusaciones de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias.

Biya mantiene un perfil bajo, con frecuentes ausencias públicas.

Otros líderes con largos periodos en el poder

Según los listados de gobernantes no monárquicos con mandatos más largos, detrás de Paul Biya están: