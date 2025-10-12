El presidente de Madagascar denuncia un intento de golpe de Estado; hay al menos 22 muertos

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, denunció este domingo que el país está siendo escenario de un golpe de Estado después de que una unidad militar de élite se amotinó al declarar su respaldo a los jóvenes que llevan semanas protestando contra el mandatario.

«Se está llevando a cabo un intento ilegal e inconstitucional de toma del poder en territorio nacional», reza un comunicado presidencial recogido por el portal Midi-Madagasikara.

Se niega renunciar a la presidencia de Madagascar

La Presidencia «condena enérgicamente esta acción, que califica de intento de desestabilización, y llama a las fuerzas vivas del país a defender el orden constitucional».

El comunicado indica que «la Presidencia ofrece condolencias a las familias de las víctimas». También enfatiza que «el diálogo sigue siendo la única salida a la crisis».

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, ha ignorado las demandas de los jóvenes manifestantes para que renuncie a un país sacudido por varios golpes de estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.

Destituyen al presidente del Senado y declaran un jefe del Estado Mayor

Como medida preventiva, este mismo domingo fue destituido el presidente del Senado, el general Richard Ravalomanana. Él era considerado como uno de los grandes candidatos a suceder a Rajoelina en el caso de una posible asonada.

Su destitución se dio por «la situación política actual y en vista de las aspiraciones del pueblo malgache a la estabilidad, la justicia y un gobierno transparente», informó la Oficina Permanente del Senado en un comunicado.

Por contra, la unidad amotinada, el grupo de militares de élite conocido como el Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), emitió un comunicado en el que afirma que se ha convertido en la «nueva fuente de mando militar» y que «todas las instrucciones para las fuerzas armadas -terrestres, aéreas y navales- procederán ahora de su centro de mando».

En la nota, el grupo élite declaró de forma unilateral como nuevo «jefe del Estado Mayor» al general Démosthène Pikulas.

Le quitaron el respaldo al presidente de Madagascar

Cabe recordar que el CAPSAT fue instrumental para aupar a Rajoelina al poder en 2009. Esto, al negarse a acatar las órdenes del entonces presidente del país, Marc Ravalomanana y declarar su apoyo al actual mandatario.

Sin embargo, militares de la unidad ahora están del lado de los jóvenes manifestantes, a los que escoltó ayer a la simbólica plaza del 13 de Mayo de la capital, Antananarivo. No lo habían logrado desde el inicio de las protestas, reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad, con un saldo provisional de 22 muertos.

El autoproclamado «nuevo jefe del Estado Mayor» acudió hace unas horas a la plaza para guardar un minuto de silencio por los jóvenes fallecidos. Los acompañaron altos responsables del CAPSAT y los dos Ravalomanana, depuestos presidentes del país y del Senado.

Rajoelina sigue en el país, pero está ahora mismo en paradero desconocido. Hay especulaciones sobre la posibilidad de que pueda estar atrincherado en su residencia oficial del la capital, donde por ahora reina la calma.