El presidente Donald Trump firmó el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, en Egipto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes 13 de octubre de 2025 un acuerdo de cese al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás. Se realizó en una ceremonia realizada en esta ciudad egipcia junto a líderes de Turquía, Egipto y Catar. El pacto busca poner fin a dos años de conflicto en la Franja de Gaza, iniciado con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Trump aseguró que esto marcó la primera fase de un plan de paz.

Trump declaró: “Es el fin de una era de terror y muerte”, al enfatizar el impacto humanitario del convenio. El acuerdo responde a las negociaciones mediadas por Estados Unidos, con apoyo de Qatar y Egipto. Esto tras el anuncio inicial de Trump el 8 de octubre sobre la aceptación de ambas partes de la fase preliminar de su plan de 20 puntos. Este documento establece un alto al fuego efectivo desde las 12h00 el lunes 13 de octubre.

Donald Trump presentó su firma al mundo

Todo iniciaría con la liberación de todos los rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás y un retiro parcial de tropas israelíes a una “línea amarilla” en Gaza. A cambio, Israel liberará a cerca de 2 mil prisioneros palestinos, incluyendo detenidos administrativos. La ceremonia en el hotel Mena House de Sharm El-Sheikh contó con la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. También estuvieron representantes de Hamás.

El exiliado líder del grupo Hamas, Khalil al-Hayya, intervino vía videoconferencia para confirmar la implementación de un “cese al fuego permanente”. Líderes regionales, como el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, firmaron el documento como mediadores. El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, expresó esperanza en que el pacto sea “una solución radical” al conflicto palestino.

Normalizar relaciones entre Israel y países árabes

Este cese al fuego llega en un contexto de devastación en Gaza. Allí más de 67 mil personas han perdido la vida desde octubre de 2023, según datos de la ONU y organizaciones de derechos humanos. La guerra, descrita por una comisión de la ONU como potencial genocidio, ha desplazado a casi 2 millones de palestinos y destruido gran parte de la infraestructura en la Franja.

Israel reporta 1.200 muertes iniciales por el ataque de Hamás, que incluyó la toma de unos 250 rehenes, de los cuales 48 permanecían en cautiverio antes del acuerdo, incluyendo 20 vivos. El plan de Trump, presentado la semana pasada, busca no solo pausar las hostilidades. También busca pavimentar fases subsiguientes para desarmar a Hamás, reconstruir Gaza y normalizar relaciones entre Israel y países árabes, extendiendo los Acuerdos de Abraham de 2020.

Israel confirmó el inicio del repliegue militar

Expertos como Sanam Vakil, del Chatham House, señalan que el pacto representa el mayor logro diplomático de Trump en Oriente Medio, aunque persisten desafíos. Primero, la recuperación de cuerpos de rehenes fallecidos, la administración postbélica de Gaza y la garantía de un retiro israelí completo. Hamas ha entregado listas de prisioneros a liberar, y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el inicio del repliegue militar.

La Cruz Roja Internacional supervisará los traslados, con los primeros rehenes israelíes llegando a hospitales en Tel Aviv vía helicópteros militares. En Khan Yunis, sureste de Gaza, palestinos celebraron el anuncio con manifestaciones, mientras en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, familiares expresaron alivio cauteloso. El acuerdo excluye detalles sobre fases futuras, como la soberanía palestina o el desmantelamiento de Hamás, que serán negociados en encuentros posteriores.

Implicaciones para la estabilidad en Oriente Medio

Analistas destacan que la presión sostenida de mediadores será clave para evitar colapsos, como los de treguas previas en noviembre de 2023 y enero de 2025. Trump, quien llegó a Israel antes de la firma para reunirse con Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion, reiteró su compromiso con una “paz fuerte y duradera” en la región.

Este pacto podría reconfigurar la dinámica del conflicto Israel-Palestina, con implicaciones para la estabilidad en Oriente Medio. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea y la Liga Árabe, ha respaldado la iniciativa, urgiendo su cumplimiento inmediato para aliviar la crisis humanitaria en Gaza.