COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Champions League

El PSG destroza 2-7 al Bayer Leverkusen con actuación estelar y primer gol de Willian Pacho en Champions League

El defensor ecuatoriano vivió una noche inolvidable en Alemania: marcó su primer gol a nivel de clubes en la aplastante victoria del PSG 7-2 sobre el Bayer Leverkusen por la Champions League.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El PSG destroza 2-7 al Bayer Leverkusen con actuación estelar y primer gol de Willian Pacho en Champions League
El PSG destroza 2-7 al Bayer Leverkusen con actuación estelar y primer gol de Willian Pacho en Champions League

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

El defensor ecuatoriano Willian Pacho vivió una jornada soñada en la Champions League. En el BayArena de Alemania, el tricolor anotó su primer gol como profesional en clubes durante la contundente victoria del Paris Saint-Germain (PSG) por 2-7 sobre el Bayer Leverkusen, resultado que consolida al equipo de Luis Enrique como líder de la fase de liga.

El encuentro comenzó con ritmo vertiginoso. A los siete minutos, Nuno Mendes envió un centro al área que Pacho conectó de cabeza, picando el balón antes de que ingresara al arco. Así, el ecuatoriano abrió el marcador y celebró un tanto histórico tras 207 partidos disputados en su carrera.

Pacho, de 24 años, necesitó 65 encuentros con la camiseta del PSG para estrenarse en las redes. Antes militó en Independiente del Valle, Royal Antwerp y Eintracht Frankfurt. En selección, ya había convertido dos goles con La Tri.

Pacho y el PSG, implacables

El Leverkusen intentó reaccionar, pero su tarea se complicó con la expulsión de Robert Andrich por un codazo a Vitinha. Aun así, lograron empatar gracias a un penal ejecutado por Aleix García tras una falta dentro del área. Sin embargo, el PSG mostró su jerarquía. Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia pusieron el 1-3 antes del descanso, y Doué repitió con un golazo desde el borde del área para sellar el 1-4 parcial.

En la segunda parte, Nuno Mendes amplió la ventaja con una gran definición tras asistencia de Vitinha (1-5). García (2-5) descontó nuevamente con un disparo desde media distancia, pero la respuesta parisina fue inmediata: Ousmane Dembélé ingresó y, en apenas tres minutos, marcó el sexto (6-2). Vitinha (2-7) cerró la goleada con un remate potente desde fuera del área, completando una noche perfecta para el PSG.

El conjunto parisino mantiene su paso arrollador en Europa y demuestra que sigue en el nivel que le permitió conseguir el triplete la temporada pasada. Para Willian Pacho, la velada en Leverkusen quedará grabada como la de su primer grito de gol en clubes y una victoria histórica con el campeón francés.

Goles del Leverkusen:

Aleix García (38′ de penal y 54′).

Goles del PSG:

  • Willian Pacho (7′)
  • Désiré Doué (41′ y 45+3′)
  • Khvicha Kvaratskhelia (44′)
  • Nuno Mendes (50′)
  • Ousmane Dembélé (66′)
  • Vitinha (90′)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El 25 % de estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) provienen de otras provincias del país

Informe de COREC revela caídas del 70% en ingresos gastronómicos de Imbabura por impacto del paro

Joe Biden completa su ronda de radioterapia y toca la ‘campana del cáncer’

Denuncian a Leonidas Iza por presuntas irregularidades en cuentas de la consulta popular de 2023

El PSG destroza 2-7 al Bayer Leverkusen con actuación estelar y primer gol de Willian Pacho en Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El 25 % de estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) provienen de otras provincias del país

Informe de COREC revela caídas del 70% en ingresos gastronómicos de Imbabura por impacto del paro

Joe Biden completa su ronda de radioterapia y toca la ‘campana del cáncer’

Denuncian a Leonidas Iza por presuntas irregularidades en cuentas de la consulta popular de 2023

El PSG destroza 2-7 al Bayer Leverkusen con actuación estelar y primer gol de Willian Pacho en Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El 25 % de estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) provienen de otras provincias del país

Informe de COREC revela caídas del 70% en ingresos gastronómicos de Imbabura por impacto del paro

Joe Biden completa su ronda de radioterapia y toca la ‘campana del cáncer’

Denuncian a Leonidas Iza por presuntas irregularidades en cuentas de la consulta popular de 2023

PSE anuncia marcha masiva contra ola de atentados en Guayaquil y rechaza consulta sobre Asamblea Constituyente

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO