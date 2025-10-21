El PSG destroza 2-7 al Bayer Leverkusen con actuación estelar y primer gol de Willian Pacho en Champions League

El defensor ecuatoriano Willian Pacho vivió una jornada soñada en la Champions League. En el BayArena de Alemania, el tricolor anotó su primer gol como profesional en clubes durante la contundente victoria del Paris Saint-Germain (PSG) por 2-7 sobre el Bayer Leverkusen, resultado que consolida al equipo de Luis Enrique como líder de la fase de liga.

El encuentro comenzó con ritmo vertiginoso. A los siete minutos, Nuno Mendes envió un centro al área que Pacho conectó de cabeza, picando el balón antes de que ingresara al arco. Así, el ecuatoriano abrió el marcador y celebró un tanto histórico tras 207 partidos disputados en su carrera.

Pacho, de 24 años, necesitó 65 encuentros con la camiseta del PSG para estrenarse en las redes. Antes militó en Independiente del Valle, Royal Antwerp y Eintracht Frankfurt. En selección, ya había convertido dos goles con La Tri.

¡PACHO MARCA EL PRIMERO PARA EL CAMPEÓN! El ecuatoriano apareció por el segundo palo y puso el 1-0 del PSG ante Bayer Leverkusen. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bDdc5ar9id — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

Pacho y el PSG, implacables

El Leverkusen intentó reaccionar, pero su tarea se complicó con la expulsión de Robert Andrich por un codazo a Vitinha. Aun así, lograron empatar gracias a un penal ejecutado por Aleix García tras una falta dentro del área. Sin embargo, el PSG mostró su jerarquía. Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia pusieron el 1-3 antes del descanso, y Doué repitió con un golazo desde el borde del área para sellar el 1-4 parcial.

En la segunda parte, Nuno Mendes amplió la ventaja con una gran definición tras asistencia de Vitinha (1-5). García (2-5) descontó nuevamente con un disparo desde media distancia, pero la respuesta parisina fue inmediata: Ousmane Dembélé ingresó y, en apenas tres minutos, marcó el sexto (6-2). Vitinha (2-7) cerró la goleada con un remate potente desde fuera del área, completando una noche perfecta para el PSG.

El conjunto parisino mantiene su paso arrollador en Europa y demuestra que sigue en el nivel que le permitió conseguir el triplete la temporada pasada. Para Willian Pacho, la velada en Leverkusen quedará grabada como la de su primer grito de gol en clubes y una victoria histórica con el campeón francés.

