Real Madrid destituyó a Xabi Alonso y nombró a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador

El Real Madrid ha destituido a Xabi Alonso como entrenador principal tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Se trató de un resultado que ha precipitado el fin de su breve etapa al frente del equipo. En su lugar, el club ha anunciado el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico,. Se trata de un movimiento que busca estabilizar el proyecto deportivo en medio de la temporada 2025-2026.

El cambio se produce apenas 232 días después de la llegada de Alonso al banquillo, marcando uno de los periodos más cortos en la historia reciente del club blanco. La decisión se comunicó por la directiva del Real Madrid este lunes 12 de enero de 2026. Se dio un día después de la final disputada en Riad, Arabia Saudita, donde el Barcelona se impuso por 3-2. Dicho partido estuvo marcado por errores defensivos y falta de efectividad en el ataque madridista.

Xavi Alonso llegó procedente de Alemania

Alonso, quien asumió el cargo en mayo de 2025 tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, de Alemania, no logró cumplir con las expectativas. Fuentes del club indican que la derrota ante el eterno rival fue el detonante, aunque se acumularon críticas por el rendimiento irregular en LaLiga y la Champions League. Álvaro Arbeloa, exdefensor del Real Madrid y de la selección española, asume el rol con experiencia en las categorías inferiores del club.

Formado en la cantera madridista, Arbeloa jugó 233 partidos oficiales con el primer equipo entre 2009 y 2016, ganando una Liga de Campeones, dos Ligas y otras competiciones. Tras su retiro en 2017, inició su carrera como entrenador en las juveniles del Real Madrid, dirigiendo al Juvenil A y al Castilla. Allí acumuló un récord de victorias superior al 60% en las últimas temporadas. Su promoción al primer equipo representa una apuesta por la continuidad interna, similar a casos como el de Zinedine Zidane en 2016.

El Barcelona le ganó la Supercopa de España 2026

El contexto de esta destitución se enmarca en la historia volátil de entrenadores en el Real Madrid bajo la presidencia de Florentino Pérez. Desde 2003, el club ha tenido 18 técnicos, con una media de duración de 18 meses por mandato. Alonso se une a la lista de salidas prematuras, como las de Julen Lopetegui en 2018 (139 días) o Rafael Benítez en 2016 (190 días). La presión por resultados inmediatos es inherente al club más laureado de Europa, con 15 Copas de Europa y 36 Ligas en su palmarés.

En términos deportivos, la Supercopa de España 2026, organizada por la Real Federación Española de Fútbol, enfrentó a los campeones de Liga y Copa del Rey del año anterior. El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, dominó el encuentro con goles de Robert Lewandowski y Raphina. Estadísticas del partido revelan que el Madrid controló el 52% de la posesión, pero falló en la conversión de oportunidades, con solo 4 tiros a puerta frente a 7 del rival.

Arbeloa debutará este miércoles por LaLiga

Álvaro Arbeloa debutará en el banquillo este miércoles en LaLiga contra el Albacete. El nuevo entrenador ha enfatizado en su primera declaración la importancia de “recuperar el ADN madridista” y fortalecer la defensa, área donde acumula expertise como exjugador. La directiva ha respaldado el cambio con un contrato hasta junio de 2027, extensible por resultados.

Este movimiento impacta el panorama del fútbol español, donde el Real Madrid busca su título 37 de Liga, actualmente a cinco puntos del líder Barcelona tras 18 jornadas. Analistas destacan que la inestabilidad en el banquillo podría afectar el rendimiento en la Champions League, donde el equipo clasificó a octavos de final.

Mientras tanto, Alonso, de 44 años, deja el club con un balance de 28 victorias, diez empates y ocho derrotas en todas las competiciones. La transición se produce en un momento económico favorable para el Real Madrid, con ingresos récord de 831 millones de euros en la temporada 2024-2025, impulsados por el remodelado Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, la afición exige estabilidad, como se evidenció en encuestas recientes donde el 65% apoyaba un cambio tras la Supercopa.