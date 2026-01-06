COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

La captura de Nicolás Maduro ocurrió durante una operación militar estadounidense en Caracas, que resultó en su traslado a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado a funcionarios públicos expresar apoyo en redes sociales a Nicolás Maduro.
Daniel Ortega (Izq), presidente de Nicaragua junto a Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado a funcionarios públicos expresar apoyo en redes sociales a Nicolás Maduro.
Daniel Ortega (Izq), presidente de Nicaragua junto a Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado a funcionarios públicos expresar apoyo en redes sociales a Nicolás Maduro. Este resultó capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas. Medios de comunicación de Nicaragua han reportado detenciones de personas acusadas de celebrar la detención de Maduro.

Miguel Mendoza, periodista nicaragüense en el exilio, informó en la red social X que ha recibido datos sobre al menos 15 ciudadanos arrestados en el departamento de Chontales. Esas detenciones se dieron por manifestar alegría ante la captura de Maduro. Además, Mendoza denunció la detención del periodista retirado Oswaldo Rocha, acusado por la Policía Nacional de comentar en redes sobre la caída del exmandatario venezolano.

Nicaragua en contra de detención de Nicolás Maduro

Estas acciones incluyen instrucciones internas a empleados públicos para publicar mensajes de respaldo a Maduro. El silencio de parte de los funcionarios podría interpretarse como traición a la Patria. Medios independientes como 100% Noticias han reportado secuestros de individuos que realizaron publicaciones relacionadas con la captura de Maduro, en un aumento de la vigilancia y control social.

La captura de Nicolás Maduro ocurrió durante una operación militar estadounidense en Caracas, que resultó en su traslado a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. Allí, ambos enfrentan cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo. Maduro compareció el 5 de enero ante un tribunal en Manhattan y se declaró inocente. Nicaragua, por años ha sido aliada histórica de Venezuela bajo gobiernos chavistas.

Refuerzan el control interno en un país

El régimen nicaragüense ha expresado solidaridad con el régimen venezolano y exigido la liberación inmediata de Maduro. El Gobierno de Ortega activó estructuras de control territorial, como comités sandinistas, para monitorear opiniones en barrios e instituciones estatales tras los eventos en Venezuela. El contexto de represión en Nicaragua se intensificó desde las protestas de 2018, con cientos de detenciones por motivos políticos y restricciones a la libertad de expresión.

Organizaciones internacionales han documentado un patrón de criminalización de disidencia, incluyendo el uso de leyes de soberanía para procesar críticas al Gobierno. Las detenciones reportadas se suman a un aumento de presencia policial en Managua y otras ciudades, observado desde el 3 de enero. Fuentes independientes indican que el régimen busca prevenir cualquier manifestación de apoyo a los cambios en Venezuela, temiendo efectos contagiosos.

El periodista Miguel Mendoza, expreso político desterrado en 2023, ha sido una voz crítica desde el exterior. Sus denuncias se basan en información recibida de contactos en Chontales, su departamento de origen. Estas medidas refuerzan el control interno en un país donde la oposición enfrenta restricciones severas y la prensa independiente opera mayoritariamente desde el exilio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidentes y agresiones verbales marcan el retorno de la Asamblea Nacional tras el receso

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidentes y agresiones verbales marcan el retorno de la Asamblea Nacional tras el receso

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidentes y agresiones verbales marcan el retorno de la Asamblea Nacional tras el receso

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Fiscalía registra inasistencia de Tannya Varela a presentación periódica por Caso León de Troya

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO