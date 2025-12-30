COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Cine

‘Malcolm: La vida sigue siendo injusta’ presenta primeras imágenes y trama familiar caótica

La miniserie se estrenará oficialmente en 2026 a través de Disney+, aunque sin fecha específica anunciada hasta el momento.
El revival (regreso) de la serie 'Malcolm in the Middle', titulado 'Life's Still Unfair' en inglés y 'Malcolm: La vida sigue siendo injusta' en español,
El revival (regreso) de la serie 'Malcolm in the Middle', titulado 'Life's Still Unfair' en inglés y 'Malcolm: La vida sigue siendo injusta' en español,
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El revival (regreso) de la serie ‘Malcolm in the Middle’, titulado ‘Life’s Still Unfair’ en inglés y ‘Malcolm: La vida sigue siendo injusta’ en español, lanzó su primer póster. Lo hizo coincidiendo con el cumpleaños número 40 del actor Frankie Muniz. Esta miniserie limitada de cuatro episodios, producida para Disney+, busca revivir la nostalgia de la comedia familiar original. Lo harán mediante un reencuentro caótico, motivado por el 40 aniversario de bodas de los personajes Hal y Lois.

Según reportes de Infobae, el material promocional evoca elementos icónicos de la serie para atraer a los fanáticos. En ellos  destacan el humor disfuncional que caracterizó la producción entre 2000 y 2006. El teaser y el póster juegan con la memoria colectiva al mostrar una afeitadora eléctrica recorriendo una espalda, una referencia directa al episodio piloto original.

Malcolm es padre de una niña en el regreso

La trama se centra en Malcolm, ahora padre de una niña llamada Leah, quien ha intentado protegerla del torbellino emocional de su infancia. Sin embargo, la exigencia de sus padres por reunir a todos los hijos después de más de una década genera el caos esperado. De acuerdo con Fuera de Foco, las imágenes revelan a Lois y Hal con canas, manteniendo su humor incómodo, mientras Francis aparece maduro junto a Piama, administrando el rancho Grotto.

Una novedad significativa es la ausencia de Erik Per Sullivan en el rol de Dewey, el hermano menor, debido a sus estudios de posgrado en Harvard. En su lugar, el actor Caleb Ellsworth-Clark asume el personaje, según confirmaciones de fuentes como Variety y Deadline. Frankie Muniz, quien interpretó a Malcolm, expresó su entusiasmo en redes sociales: “Me recordó cuánto amo verdaderamente ser actor”, tras años dedicados al automovilismo profesional.

El estreno de la miniserie será en 2026

Infobae confirmó que la miniserie se estrenará oficialmente en 2026 a través de Disney+, aunque sin fecha específica anunciada hasta el momento. Este proyecto forma parte de una tendencia en la industria del entretenimiento por revivir series clásicas. Se busca capitalizar la nostalgia de audiencias que crecieron con producciones de los años 2000.

La serie original, creada por Linwood Boomer, emitió 151 episodios entre enero de 2000 y mayo de 2006 por Fox, ganando siete Premios Emmy. También ganaron un Peabody Award y un Grammy, según datos de la Television Academy y Wikipedia. Se posicionó en listas de las mejores series de todos los tiempos por su retrato innovador de una familia de clase media con un genio adolescente como narrador.

La producción subraya el legado de Malcolm

El revival, dirigido a un público global vía streaming, explora temas como el choque generacional y la resiliencia familiar. Fanáticos anticipan si la familia sobrevivirá a este reencuentro, con énfasis en la evolución de personajes como Reese y Dewey. Disney+ ha impulsado similares revivals, como ‘Un Hogar Casi Perfecto’, para fortalecer su catálogo.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre posibles extensiones más allá de los cuatro episodios. La producción subraya el legado de ‘Malcolm in the Middle’ en la comedia televisiva, con un enfoque en el humor absurdo y las dinámicas familiares disfuncionales que resonaron en audiencias internacionales.

