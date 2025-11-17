COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

El rendimiento de Sebastián Beccacece con Ecuador divide opiniones en dos exglorias previo al duelo ante Nueva Zelanda

Las opiniones de Carlos Tenorio y Walter Ayoví reavivan el debate sobre la continuidad de Beccacece en la 'Tri', a pocos días del amistoso ante Nueva Zelanda.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La discusión sobre el rumbo de la Selección de Ecuador volvió a encenderse en la antesala del último amistoso del año. A un día del duelo ante Nueva Zelanda, la figura de Sebastián Beccacece volvió al centro del debate, esta vez con opiniones enfrentadas de dos históricos de la Tri: Carlos Tenorio y Walter Ayoví.

Tenorio fue directo. El exdelantero considera que la ‘Tri’ debe replantear el proyecto antes del Mundial 2026 que será en Estados Unidos, Canadá y México. El exgoleador expresó preocupación por la falta de gol del equipo. La Selección atraviesa una racha discreta en ataque desde el cierre de las Eliminatorias y los últimos amistosos. Este escenario fortaleció las voces que piden un cambio en el banquillo antes de la cita mundialista. Tenorio es uno de ellos. Para él, la decisión no puede esperar.

“El país está a tiempo de tomar una decisión y buscar un entrenador diferente para la Copa del Mundo”, afirmó en una entrevista con Marca 90. Sostuvo que Ecuador cuenta con una generación competitiva, capaz de enfrentarse a cualquier rival, pero considera que el potencial no se está aprovechando al máximo.

Críticas fuertes de Tenorio a Beccacece

Tenorio remarcó que el discurso del entrenador debe ir en sintonía con las aspiraciones del plantel. “Queremos escuchar a un técnico que diga que la Tri se está preparando para competir”, expresó. Indicó que aún no percibe claridad en el proyecto actual y lamentó que jugadores con buen desempeño reciban pocos minutos en partidos amistosos. La crítica fue directa: dar cuatro o cinco minutos a un futbolista en un amistoso “es una falta de respeto”.

El exdelantero también cuestionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Recordó que la responsabilidad de la contratación recae en la dirigencia. Dijo que Ecuador “se merece algo más” y que el análisis debe incluir a quienes tomaron la decisión de traer al entrenador.

Walter Ayoví Corozo ‘banca’ al argentino

Mientras las críticas aumentan, surgió una voz que pide calma en Ecuador. Walter Ayoví Corozo, otro referente histórico, ofreció una visión distinta y defendió el trabajo del técnico argentino.

Ayoví destacó la conexión que percibe entre los jugadores y el cuerpo técnico. El exmediocampista explicó que observó entrenamientos de la Selección y se mostró sorprendido por la dinámica del grupo. Señaló que el equipo mantiene intensidad y determinación durante los partidos, aunque reconoció que la falta de gol sigue siendo un problema por resolver.

Ayoví insistió en que la zona defensiva muestra un nivel alto y sostuvo que Beccacece transmite una mentalidad positiva al interior del plantel. “Me di cuenta de que es un entrenador ganador”, afirmó. También consideró que las críticas públicas pueden servirle para fortalecer el trabajo y ajustar detalles antes de los desafíos de 2026.

La ‘Tri’ tendrá este martes 18 de noviembre su última presentación del año. El partido ante Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, cerrará la agenda de 2025 y podría marcar un punto de inflexión para el proyecto del seleccionador. El encuentro iniciará a las 20h30 y, además de medir rendimientos, definirá el ambiente con el que Ecuador llegará al sorteo del Mundial 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador sube a 690 puntos tras rechazo al referéndum de Daniel Noboa

Exasambleísta Santiago Díaz Asque es llamado a juicio por presunta violación a menor de 12 años

Conaie celebra el “No” masivo al referéndum y exige a Daniel Noboa gobernar en clave plurinacional

Nuevo ciclo en Delfín SC: Juan Manuel Zubeldía llega para recomponer el proyecto deportivo

Trump e Infantino anuncian FIFA Pass para agilizar visados de aficionados al Mundial 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador sube a 690 puntos tras rechazo al referéndum de Daniel Noboa

Exasambleísta Santiago Díaz Asque es llamado a juicio por presunta violación a menor de 12 años

Conaie celebra el “No” masivo al referéndum y exige a Daniel Noboa gobernar en clave plurinacional

Nuevo ciclo en Delfín SC: Juan Manuel Zubeldía llega para recomponer el proyecto deportivo

Trump e Infantino anuncian FIFA Pass para agilizar visados de aficionados al Mundial 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador sube a 690 puntos tras rechazo al referéndum de Daniel Noboa

Exasambleísta Santiago Díaz Asque es llamado a juicio por presunta violación a menor de 12 años

Conaie celebra el “No” masivo al referéndum y exige a Daniel Noboa gobernar en clave plurinacional

Nuevo ciclo en Delfín SC: Juan Manuel Zubeldía llega para recomponer el proyecto deportivo

Trump e Infantino anuncian FIFA Pass para agilizar visados de aficionados al Mundial 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO