Padre Alberto Benavides roció agua bendita en los pies de ‘Leo’ Campana “para que meta goles en el Mundial”

El sacerdote manabita Alberto Benavides protagonizó un momento viral al bendecir los pies del futbolista ecuatoriano Leonardo Campana con agua bendita. Ocurrió durante la inauguración de la primera torre del proyecto inmobiliario Grand Bay, en Manta, el miércoles 3 de diciembre. “Para que metas muchos goles en el Mundial”, exclamó el popular clérigo mientras rociaba al delantero, frase que fue recibida con aplausos.

Los videos de este particular momento se difundieron rápidamente en redes sociales. El evento, liderado por el empresario y exministro Pablo Campana, padre del jugador, marcó el inicio de las obras del complejo residencial Grand Bay. La torre está ubicada en la vía Barbasquillo de Manta. Leonardo Campana asistió para acompañar a su progenitor en la ceremonia, en la que también participó el padre Alberto Benavides.

Leonardo Campana juega en Estados Unidos

El clérigo trabaja desde la parroquia Divino Niño de Manta y es uno de los religiosos más queridos de la provincia de Manabí. Benavides, nacido en el cantón Rocafuerte y residente en Manta desde hace décadas, es conocido por su pasión por el fútbol. En su niñez fue hincha de Liga de Portoviejo, pero desde 1990 apoya fervientemente a Delfín SC. Al equipo lo ha acompañado en múltiples ocasiones y del que posee varias camisetas oficiales.

Leonardo Campana, de 25 años, milita actualmente como delantero centro en el New England Revolution de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Formado en las divisiones menores de Barcelona SC, el atacante suma 15 partidos con la selección absoluta de Ecuador. En la última doble fecha FIFA, de amistosos, fue convocado por el seleccionador Sebastián Becaccece y anotó en el triunfo ante Nueva Zelanda.

El padre Alberto Benavides junto al jugador

Leonardo Campana se consolida como una de las opciones para la delantera de la Tri de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El gesto del padre Benavides se produjo al finalizar la bendición general del terreno y las instalaciones de Grand Bay. Según testigos, el sacerdote se acercó directamente al jugador y roció agua bendita sobre sus pies mientras pronunciaba “para que meta muchos goles en el Mundial”.

La hinchada ecuatoriana, que sigue con expectativa la evolución de Campana de cara a la Copa del Mundo 2026, celebró el momento con comentarios de apoyo y memes. El proyecto Grand Bay, desarrollado por empresas vinculadas a Pablo Campana, contempla cuatro torres residenciales de lujo frente al mar y representa una de las inversiones inmobiliarias más relevantes del actual auge constructivo en la costa de Manabí.