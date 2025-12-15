COMUNIDAD POR USD 1
El Salario Básico Unificado de Ecuador será de 482 dólares para 2026; el aumento es de 12 dólares

Ecuador tiene un nuevo salario básico para el 2026, tras un acuerdo entre empleadores y trabajadores.
El SBU actual es de 470 dóñares.
El SBU actual es de 470 dóñares.
El SBU actual es de 470 dóñares.

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios fijó en 482 dólares el Salario Básico Unificado (SBU) que regirá en Ecuador para el 2026.

El aumento, de 12 dólares, se logró tras un acuerdo entre el Gobierno, empleadores y trabajadores, este lunes 15 de diciembre de 2025.

Acuerdo por el salario básico se dio a puerta cerrada

Representantes de empleadores y trabajadores fueron convocados este lunes a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, para continuar la primera sesión oficial por la fijación del salario. Esta fue interrumpida el pasado 9 de diciembre. Ya cerca del mediodía, se confirmó el nuevo monto.

A través de su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa celebró este acuerdo. “Por primera vez en casi una década no hay imposición, hay consenso y unión entre el gobierno, empleadores y empleados. El incremento del salario básico muestra una economía que se fortalece, y que viene acompañada de políticas que buscan incentivar la creación de plazas de empleo”, escribió.

Gremios proponían un aumento de hasta 105 dólares

Gremios como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador (CUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) proponían que el salario básico unificado 2026 ascendiera a 575 dólares, un aumento de 105 dólares respecto al salario vigente de 470.

Según los dirigentes, el ajuste era necesario porque los 470 dólares actuales no cubren la canasta vital de 575, ni la canasta básica de 877, ambos indicadores medidos por el INEC. Según los dirigentes, el ajuste era imprescindible frente al alza del transporte y la inflación que golpean el consumo familiar.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo impulsaba una propuesta de aumento de entre $12 y $15. Era una cifra sostenida por la inflación baja y las proyecciones de crecimiento económico, se había detallado. La economía del país muestra una de las inflaciones más reducidas de la región, lo que fundamentaba aquel incremento propuesto.

Ministro del Trabajo celebra acuerdo por el salario básico

Harold Burbano, ministro del Trabajo, también usó su cuenta de X para celebrar el acuerdo logrado sobre el SBU. “Después de casi diez años, el salario básico se define desde el diálogo, no desde la imposición. Le estamos dando certezas a cada hogar del país con este acuerdo histórico”, indicó.

“Gobierno, empleadores y trabajadores coinciden en un objetivo común: una economía más fuerte que genere más empleo”, agregó el funcionario.

