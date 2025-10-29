COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Televisión

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

La actriz Carolina Sabino vive desde hace varios años en Ecuador y durante su paso por MasterChef Celebrity Colombia ha mostrado la gastronomía tricolor en varias oportunidades.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La actriz Carolina Sabino mostró con orgullo su seco de pollo ecuatoriano.
La actriz Carolina Sabino mostró con orgullo su seco de pollo ecuatoriano.
La actriz Carolina Sabino mostró con orgullo su seco de pollo ecuatoriano.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

MasterChef Celebrity Colombia está en su recta final y en su capítulo del reciente martes, 28 de octubre de 2025, la actriz Carolina Sabino sorprendió al preparar un seco de pollo ecuatoriano.

La intérprete, recordada por telenovelas como ‘Las Juanas’ y ‘¿Dónde está Elisa?’, vive desde hace varios años en Ecuador y conoce muy bien su gastronomía. Esto, la ha llevado a preparar varios platos ecuatorianos durante el reality de RCN, como tonga manaba, corviches, llapingachos y más.

El reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia

El último capítulo del programa colombiano se trató de un reto de eliminación, donde Sabino se enfrentó a también actores Ricardo Vesga, Raúl Ocampo y Alejandra Ávila.

Al inicio del desafío, Sabino fue clara: «hoy sé lo que voy a hacer, sé por qué mi corazón está en ese plato«, dijo, al precisar que prepararía un seco de pollo ecuatoriano. Además, destacó que su decisión también se dio para cumplir una promesa al chef Jorge Rausch, quien conoce de cerca la gastronomía de Ecuador y le propuso la preparación en capítulos pasados.

MasterChef Celebrity Ecuador: Ya hay fecha de estreno para la tercera temporada

Ya en la presentación del platillo, Sabino lo nombró ‘Ocho milagroso’, ya que con él apuntaba a llegar al top 8 de la competencia. «Es un seco de pollo ecuatoriano, dedicado a mis hijos, a mi esposo, a esa tierra; y una promesa pagada al chef Rausch»,dijo.

Los jurados quedaron deslumbrados

El primero el probar el seco de pollo fue el chef Nicolás de Zubiría, quien casi no logra dejar de comer. «Yo  no puedo parar da comer (…) Esto es un plato que universalmente, se lo muestras a cualquier persona, indiferentemente de cualquier religión, nacionalidad, se lo va a querer comer. Todo está rico», dijo.

Mientras que la chef mexicana Belén Alonso le pidió la receta. «Está buenísimo, gracias por llevarme de viaje a Ecuador contigo. De verdad, luego me pasas la receta», le indicó.

El último jurado en probar fue Rausch, quien no dudó en darle un ‘cachete’, que es su gesto cuando un platillo es superior. Además, la envió directamente ‘al balcón’, salvándola de la eliminación. «De una, vaya pa’ arriba», le dijeron los jueces.

En su intervención, Rausch también le preguntó el origen del nombre «seco, aunque es muy jugoso». Así, contó que el término se origina de ‘second’, que en español es segundo, pero que el ser pronunciado por los costeños ecuatorianos pasó a ser solo ‘seco’.

La gastronomía ecuatoriana presente en MasterChef Celebrity Colombia

Esta no es la primera vez que un platillo ecuatoriano destaca en MasterChef Celebrity Colombia.

En la temporada pasada, el actor Roberto Cano sorprendió al preparar una tonga manaba. Lo hizo a la perfección y además contó que la aprendió a hacer gracias a la abuelita de su expareja, la actriz Érika Vélez.

En esa oportunidad, Cano también reveló que la tonga fue el primer platillo que le preparó a su actual novia, a quien le gustó mucho.

Por otra parte, la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador se estrenará en noviembre. El programa se filma en los estudios de RCN y cuenta también con el chef Jorge Rausch como jurado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Hombre resulta gravemente herido tras ataque sicario en Jaramijó

Gobierno realiza primer pago de $2,6 millones en compensaciones por diésel a transportistas

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Vinicius Rangel Costa, el ciclista brasileño que es confundido con el futbolista del Real Madrid

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Hombre resulta gravemente herido tras ataque sicario en Jaramijó

Gobierno realiza primer pago de $2,6 millones en compensaciones por diésel a transportistas

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Vinicius Rangel Costa, el ciclista brasileño que es confundido con el futbolista del Real Madrid

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre resulta gravemente herido tras ataque sicario en Jaramijó

Gobierno realiza primer pago de $2,6 millones en compensaciones por diésel a transportistas

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Vinicius Rangel Costa, el ciclista brasileño que es confundido con el futbolista del Real Madrid

781 observadores nacionales e internacionales supervisarán proceso electoral del 16 de noviembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO