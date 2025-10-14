El secreto del cóctel de camarones que conquista paladares

El cóctel de camarones se prepara en cualquier cocina, con ingredientes frescos disponibles en mercados de Ecuador, utilizando camarones locales hervidos y una salsa a base de tomate y cítricos.

Esta receta, transmitida en hogares y restaurantes de la costa ecuatoriana desde décadas, se elabora en aproximadamente 30 minutos, siendo ideal como entrada refrescante en días cálidos, destacando sabores marinos y vegetales para equilibrar texturas ácidas y crujientes

Orígenes y contexto del cóctel de camarones

El cóctel de camarones forma parte de la gastronomía costera de Ecuador, particularmente en regiones como Manabí y Esmeraldas, donde los mariscos frescos abundan gracias a la pesca en el Pacífico.

Esta preparación se popularizó en las décadas de 1970 y 1980 como aperitivo en reuniones familiares y eventos sociales, influenciada por tradiciones locales.

En Ecuador, el cóctel se distingue por su salsa ligera, sin cremas pesadas, priorizando jugos cítricos y tomate para un perfil ácido-picante.

Ingredientes y pasos detallados para la receta base

Para cuatro porciones se requieren: 500 gramos de camarones frescos medianos, pelados y desvenados; 1 taza de jugo de tomate o ketchup, 1/2 taza de jugo de limón fresco, 1/4 taza de jugo de naranja, 1 cebolla morada picada fina (100 gramos), 2 tomates medianos en cubos (200 gramos), 1 chile serrano o ají picado (al gusto), cilantro fresco picado (1/4 taza), sal y pimienta al gusto, y opcionalmente aceite de oliva (2 cucharadas).

La preparación comienza con la limpieza: pela y desvena los camarones, retirando la tripa negra con un palillo para eliminar impurezas. Pon a hervir en agua abundante con sal, cebolla y ajo opcionales, por 1 minuto. Luego, deja enfriar.

Para la salsa combina jugo de tomate, limón, naranja, sal y pimienta. Incorpora cebolla, tomate, chile y cilantro, revolviendo suavemente. Agrega los camarones, cubre y refrigera por 15-30 minutos para marinar sabores.

Sirve en copas individuales, adornado con rodajas de lima. Este proceso asegura una distribución uniforme de sabores, con el ácido del limón realzando el dulzor natural de los camarones ecuatorianos.

Acompañantes ideales para el cóctel de camarones

Los acompañantes tradicionales elevan el cóctel de camarones como plato completo. Se recomiendan chifles de plátano verde, ya que absorben la salsa sin alterar su frescura. Rodajas de aguacate maduro (uno por porción) aportan cremosidad, mientras que limas frescas al lado permiten ajustes de acidez.

En lo que respecta a bebidas, la cerveza siempre será ideal. Así como gaseosas o jugos naturales.

Variaciones de la receta para diversidad

Una variación asada implica marinar camarones en aceite, paprika, sal y pimienta, luego asarlos en parrilla a 180-230°C por 2-3 minutos por lado, incorporándolos a la salsa base con jugo de tomate y naranja.

Para un toque tropical, agrega piña en cubos (100 gramos), reposando 30 minutos más, ideal para versiones dulces. Otra opción incluye pulpo o calamares hervidos (200 gramos) junto a los camarones, extendiendo el marinado a 45 minutos.