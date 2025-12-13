El secreto del postre navideño que enamora en Europa: Cómo hacer un auténtico Tronco de Navidad

El Tronco de Navidad o Bûche de Noël, un postre emblemático de las festividades decembrinas en Francia y países de influencia francófona, se prepara como un rollo de bizcocho genovés cubierto de crema para imitar la apariencia de un leño.

Esta receta, de origen galo, es servida por familias durante la época de Navidad en diversos países europeos como una evolución de la antigua tradición del solsticio de invierno.

Origen del Tronco de Navidad

La concepción del Bûche de Noël en la pastelería se remonta al siglo XIX, actuando como un sustituto comestible del rito precristiano de la quema del Tronco de Navidad o Yule Log. Dicha costumbre, originada en el solsticio de invierno, implicaba quemar un leño grande, a menudo de árboles frutales, en el hogar familiar. Este ritual buscaba invocar la luz y alejar la oscuridad, simbolizando la llegada del fuego nuevo para el año entrante. Se establecía que el tronco debía arder durante un mínimo de tres días.

La paulatina sustitución de las chimeneas abiertas por estufas y sistemas de calefacción más modernos propició el cambio de un ritual doméstico a una tradición culinaria. Las referencias históricas apuntan a varios posibles creadores del postre, como un aprendiz de chocolatería en París alrededor de 1834 o el pastelero Bonnat en Lyon en 1860. No obstante, una de las recetas más influyentes es la documentada por Pierre Lacam en 1898, la cual describía un tronco de mazapán y helado cubierto con fondant de chocolate.

Ingredientes para el postre navideño

La elaboración estándar del Tronco de Navidad requiere de ingredientes básicos de repostería que se dividen en el bizcocho y la crema de chocolate, una de las coberturas más tradicionales.

Para el Bizcocho Genovés (Para una bandeja de 30×40 cm):

4 huevos grandes (separados y a temperatura ambiente).

100 gramos de azúcar granulada.

100 gramos de harina de trigo de repostería.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Para la Crema de Mantequilla de Chocolate (Cobertura y Relleno):

200 gramos de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente).

300 gramos de azúcar glas (tamizada).

100 gramos de cacao en polvo puro (tamizado).

60 ml de leche o nata para montar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ingredientes para el Almíbar (para humedecer):

100 ml de agua.

100 gramos de azúcar.

Opcional: un chorrito de licor de ron o kirsch.

Paso a paso del Tronco de Navidad

Para este postre, primero se debe prepara el bizcocho, que debe ser esponjoso y flexible para enrollarse sin romperse.

Precaliente el horno a 180°C. Bata las cuatro claras de huevo con una pizca de sal hasta obtener picos suaves (punto de nieve). Gradualmente, añada el azúcar y continúe batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante. Añada las cuatro yemas de huevo y la vainilla. Bata brevemente hasta que se integren. Tamice la harina de trigo sobre la mezcla y, con ayuda de una espátula, incorpore con movimientos envolventes. Esto evita que el aire incorporado en las claras se pierda, manteniendo la esponjosidad. Vierta la masa en una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Extienda uniformemente con una espátula. Hornee durante 10 a 12 minutos. Una vez fuera del horno, y aún caliente, coloque el bizcocho sobre un paño de cocina limpio y espolvoreado con azúcar glas. Retire el papel de hornear. Enrolle el bizcocho junto con el paño, y déjelo enfriar completamente enrollado para que adopte la forma.

Mientras el bizcocho enfría, se procede a preparar la crema de mantequilla de chocolate. Para ello, se bate la mantequilla a temperatura ambiente hasta que esté cremosa. Se añaden gradualmente el azúcar glas y el cacao tamizados, alternando con la leche o nata hasta obtener una crema homogénea y espumosa.

Luego, desenrolle el bizcocho ya frío. Píntelo con el almíbar para humedecerlo. Extienda una capa de la crema de mantequilla de chocolate (aproximadamente una tercera parte) de forma uniforme sobre el bizcocho.

Pasos finales y decoración

Para finalizar, vuelva a enrollar el bizcocho firmemente sin el paño. Colóquelo en la nevera (mínimo 30 minutos) para que el rollo se asiente.

Corte los extremos del rollo en diagonal. Cubra todo el exterior con el resto de la crema de mantequilla. Utilice un tenedor para marcar estrías longitudinales en la crema, simulando la textura de la corteza. La presentación final se logra añadiendo azúcar glas para simular nieve y decoraciones temáticas.