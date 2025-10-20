El secreto para un pescado en salsa de maní perfecto en 45 minutos

Un sabroso pescado en salsa de maní, plato tradicional de la gastronomía ecuatoriana, puede prepararse en casa en 45 minutos, para deleitar a comensales con una combinación única de sabores.

La receta, de origen prehispánico, utiliza ingredientes accesibles y técnicas simples.

Preparación del pescado en salsa de maní

Para prepararlo se necesita filete de pescado blanco (como tilapia o corvina, 600 g), maní molido (200 g), cebolla (1 unidad), ajo (2 dientes), tomate (1 unidad), leche (200 ml), aceite, cilantro, sal y pimienta.

Primero, sazona el pescado con sal y pimienta, y fríelo en aceite caliente por 3 minutos por lado. Resérvalo.

En la misma sartén, sofríe cebolla, ajo y tomate picados finamente por 5 minutos. Agrega el maní molido y la leche, cocinando a fuego bajo por 10 minutos hasta obtener una salsa espesa. Incorpora el pescado y cocina 5 minutos más. Finaliza con cilantro fresco.

Acompañantes ideales

Este plato se sirve tradicionalmente con arroz blanco (300 g para 4 personas), que absorbe la salsa, y plátano frito (2 unidades cortadas en rodajas). También se recomienda una ensalada fresca de lechuga, tomate y cebolla (200 g) para equilibrar sabores.

En algunas regiones, se acompaña con yuca o papa hervida, todo depende de la preferencia de los comensales.

Variaciones del pescado en salsa de maní

Existen adaptaciones según la región, ya que es un platillo que también se prepara en otros países de América Latina.

En Perú, se añade ají amarillo (1 cucharada) para un toque picante. En Colombia, se usa leche de coco (150 ml) en lugar de leche regular para un sabor más tropical.

Para una versión ligera, el maní puede reemplazarse por crema de almendras (150 g). Los veganos pueden sustituir el pescado por tofu firme (400 g).

Consejos prácticos

Usa pescado fresco para mejores resultados. Si no tienes maní molido, tuesta maní crudo (200 g) y procésalo. La salsa debe removerse constantemente para evitar grumos.

Sirve inmediatamente para mantener la textura del pescado. Asimismo, elige ingredientes frescos que garanticen el buen sabor del plato.

Contexto cultural de este platillo con pescado

El pescado en salsa de maní refleja la fusión de ingredientes autóctonos y técnicas coloniales.

En Ecuador, es común en provincias como Manabí, Guayas y Esmeraldas. En esas localidades también se lo conoce como manizado. Además, en cantones manabitas se realizan variaciones para presentar la receta en hojas de plátano, siendo una especie de tonga.

En Perú y Colombia destaca en la zona costera. Hay que recordar que la gastronomía latinoamericana tiene la mismas raíces, por lo que varios países comparten platillos, aunque con nombres y toques de sabor distintos.

Este plato es popular en celebraciones familiares y festividades locales.