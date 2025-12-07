Flávio Bolsonaro, designado candidato presidencial para 2026 en reemplazo de su padre

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, anunció su candidatura a la Presidencia de Brasil. Esto de cara a las elecciones de octubre de 2026. Lo hizo con el respaldo explícito de su padre, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El anuncio, realizado en la red social X, posiciona a Flávio como el heredero del bolsonarismo en un escenario de alta polarización política.

En Brasil, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección. La designación busca continuar el proyecto de la derecha ultraconservadora y contrarrestar el gobierno de Lula. Esto en medio de tensiones judiciales y económicas que marcan el panorama electoral brasileño. Flávio Bolsonaro, de 44 años y miembro del Partido Liberal (PL), confirmó la decisión en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Flávio Bolsonaro es senador dsde 2019

“Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor liderazgo política y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”. El senador, abogado de profesión y en el cargo desde 2019, enfatizó que no se conformará con ver al país “caminar por un tiempo de inestabilidad, inseguridad y desánimo”.

Su posteo incluyó una invocación espiritual, reafirmando el tono conservador que caracteriza al movimiento familiar. El aval de Jair Bolsonaro, emitido desde una celda de 12 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal de Brasilia, resuelve semanas de especulaciones en la derecha brasileña. Tras la condena del ex presidente en septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal (STF), que lo halló culpable de intento de golpe de Estado. También de abolición violenta del Estado de derecho, organización criminal y daños a bienes públicos.

Valdemar Costa Neto, presidente del PL, ratificó el apoyo partidario: “Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos”. La sentencia contra Jair Bolsonaro, de 70 años, se ejecutó el 25 de noviembre de 2025, tras agotar recursos de apelación. El STF determinó una pena de 27 años y tres meses en régimen cerrado inicial, de los cuales deberá cumplir al menos siete años y medio antes de solicitar la semilibertad en 2033.

Más de 600 condenados por los disturbios

El caso se originó en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia para impedir la investidura de Lula. Aquello tras la derrota electoral de Bolsonaro en 2022 por un margen de 1,8 puntos porcentuales (50,9% para Lula frente a 49,1%). Más de 600 personas han sido condenadas por esos disturbios, y el ex presidente también enfrenta inhabilitación política hasta 2030 por delitos electorales.

En el contexto de las elecciones generales de 2026, programadas para el 4 de octubre con posible segunda vuelta el 25 de octubre, el anuncio intensifica la polarización entre izquierda y derecha. Lula, de 80 años y líder del Partido de los Trabajadores (PT), expresó en octubre de 2025 durante una cumbre en Yakarta su intención de buscar un cuarto mandato. Él destacó logros en políticas sociales y ambientales pese a una aprobación estancada en el 32% según sondeos de Datafolha.

Las encuestas empezaron a marcar los datos

Su gobierno ha impulsado reformas en educación y salud, pero enfrenta críticas por inflación y desempleo, con un PIB proyectado en 2,5% para 2026 por el Banco Central. Una encuesta de Datafolha divulgada este sábado 6 de diciembre muestra a Lula liderando una hipotética primera vuelta con 41% de intención de voto, frente al 18% de Flávio Bolsonaro y 6% de Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais.

El 13% optaría por el voto en blanco o nulo. Analistas destacan que el sistema electoral mayoritario favorece la confrontación directa, similar a 2022, la elección más reñida de la historia reciente de Brasil. Flávio Bolsonaro, considerado el más moderado de los hijos de Bolsonaro —a diferencia de Eduardo y Carlos, de tono más agresivo—, defiende un proyecto de amnistía para implicados en el golpe, estancado en el Congreso por falta de apoyo.

Busca continuidad del legado bolsonarista

El bolsonarismo, que controló el Ejecutivo de 2019 a 2022, promovió agendas de liberalización económica y valores conservadores, pero dejó un legado de divisiones institucionales. Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, ganó en 2018 capitalizando el rechazo al PT tras escándalos de corrupción como Lava Jato. Su salida del poder exacerbó tensiones, con aliados como el general Walter Braga Netto y el almirante Almir Garnier también condenados en el mismo proceso.

Lula, por su parte, restauró alianzas internacionales y reactivó programas como Bolsa Familia, beneficiando a 21 millones de familias. La Bolsa de Valores de São Paulo (B3) reaccionó con una caída del 4,31%, reflejando incertidumbre ante la continuidad del legado bolsonarista. Expertos como el politólogo Àlex Mañas Ballesté advierten que la contienda se definirá por el “voto de rechazo”.