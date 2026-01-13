COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Latinoamérica

Al menos 24 trabajadores de la prensa forman parte de la lista de presos políticos en Venezuela

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) han documentado previamente encarcelamientos prolongados de trabajadores de la prensa.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela anunció que 24 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa están detenidos.
Por años los periodistas fueron perseguidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Venezuela.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela anunció que 24 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa están detenidos.
Por años los periodistas fueron perseguidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Venezuela.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela anunció que 24 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa están detenidos. Así se dio a conocer, según un comunicado difundido el 12 de enero a través de su cuenta en la red social X. La organización gremial actualizó su lista de detenidos incorporando los casos de Jonathan Carrillo y Deivis Correa.

El SNTP denunció que estas privaciones de libertad son ilegales y arbitrarias. Detalló también que las detenciones se atribuyen al ejercicio del periodismo independiente, la difusión de opiniones críticas o la militancia política de los afectados. Los procesados enfrentan cargos como terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir o financiamiento al terrorismo. El sindicato denunció que no han tenido acceso a la defensa.

Trabajadores de la prensa aún en varias cárceles

El número de casos sigue aumentando, ya que familiares que previamente no denunciaron por temor ahora permiten visibilizar nuevos arrestos. El comunicado resalta un patrón de persecución sistemática contra el periodismo independiente en Venezuela. Entre los detenidos están reporteros, editores, profesores universitarios y comunicadores vinculados a equipos de oposición política, como el de María Corina Machado.

Algunos permanecen en centros como El Helicoide, Tocorón, Yare II o El Rodeo I. Sin embargo, otros casos involucran desapariciones forzadas o traslados sin notificación clara. Esta denuncia se produce en un contexto de transición política en Venezuela. Se logró esto tras el anuncio realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre un proceso de liberación de presos políticos.

Exigen la liberación de comunicadores

Sin embargo, casi una semana después de dicho anuncio, los periodistas y comunicadores incluidos en el registro del SNTP continúan presos. Hasta este martes 13 de enero no se reportaron excarcelaciones específicas en su caso. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han documentado previamente encarcelamientos prolongados de trabajadores de la prensa.

En ellos no se ha aplicado el debido proceso, y han exigido la liberación de comunicadores como Rory Branker, editor de La Patilla, entre otros. El SNTP reiteró su demanda de liberación inmediata de todos los detenidos por razones vinculadas a su labor informativa o expresiva. También han pedido el cese de la censura, el bloqueo de medios digitales y las medidas que limitan la libertad de expresión.

El gremio enfatizó que la prisión de periodistas representa una violación grave a la libertad de prensa y genera intimidación, autocensura y restricciones al derecho ciudadano a recibir información plural y oportuna. Hasta el momento, no se han confirmado liberaciones adicionales de los 24 casos documentados por el SNTP en esta actualización.

