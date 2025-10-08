El terrorista de la sinagoga de Mánchester había jurado lealtad a Estado Islámico, según la Policía

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido informaron este miércoles que el atacante de la sinagoga de Mánchester, Jihad al Shamie, había jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico.

Lo hizo en una llamada telefónica realizada a los servicios de emergencias durante el propio ataque, que tuvo lugar el jueves pasado.

El atacante se radicalizó tras ver videos de Estado Islámico

Al Shamie, que embistió con un vehículo a los transeúntes y agredió a varias personas con un cuchillo mientras intentaba llegar al templo judío, murió tiroteado por la Policía en el marco de un ataque que se saldó con otros dos muertos, uno de ellos a manos de los propios agentes.

Las fuerzas de seguridad indicaron ahora que el autor del ataque –que falleció en el lugar de los hechos, frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park– llamó a un teléfono de emergencias justo después de estrellar el vehículo contra un muro.

Algunos allegados del atacante afirmaron que se había radicalizado tras ver varios vídeos de Estado Islámico en internet. Además, los compartía en redes sociales, según informó la cadena de televisión Sky News.

Víctimas del ataque contra la sinagoga

Las víctimas mortales, Melvin Cravitz, de 66 años, y Adrian Daulby, de 53, murieron durante el ataque en la calle Middleton sobre las 09h30 (hora local). Sin embargo, luego se confirmó que Daulby falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por los disparos de la propia Policía que trataba de abatir a Al Shamie, que se encontraba frente a la sinagoga con un chaleco bomba que resultó ser falso.

Las balas perdidas también afectaron a Yoni Finlay, uno de los heridos que fue hospitalizado e intervenido de urgencia. Otros dos heridos se encuentran también ingresados.

¿Cuál es la ideología del Estado Islámico?

El Estado Islámico (EI), conocido como ISIS, es un grupo terrorista yihadista suní fundamentalista surgido en 2004 como rama de Al Qaeda en Irak. Tras la invasión de Irak en 2003, se expandió en Siria durante la guerra civil, proclamando un califato en 2014 bajo Abu Bakr al-Baghdadi, quien controló vastos territorios con brutalidad: decapitaciones, esclavitud sexual y destrucción de patrimonio cultural.

Su ideología salafista-wahabí busca un califato global imponiendo una sharía radical, financiada por petróleo, extorsión y secuestros. Enfrentado a coaliciones internacionales, perdió Mosul en 2017 y su territorio en 2019.

Hoy, descentralizado, opera en África (Sahel, Mozambique), Asia y Europa con atentados como el de Moscú (2024). Persiste como amenaza ideológica, reclutando vía propaganda online.

Comunidad judía de Reino Unido es una de las más grandes de Europa

La comunidad judía en el Reino Unido cuenta con aproximadamente 312.000 miembros en 2025, según estimaciones demográficas, representando el 0.5% de la población total. Concentran en Londres (alrededor de 145.000), Manchester y Leeds, con un crecimiento impulsado por la inmigración ortodoxa haredí y de Francia.

Se trata de la segunda comunidad de judíos más grande de Europa,que incluye sefardíes, asquenazíes y ultraortodoxos. Sin embargo, la discriminación antisemita ha escalado drásticamente.

En 2024, se registraron 3.528 incidentes, el segundo peor año, con un 56% más que en 2021, impulsados por el conflicto Israel-Gaza.

Ataques en sinagogas, vandalismo y acoso online aterrorizan a la comunidad, con un 84% creyendo que las autoridades fallan en combatirlos.