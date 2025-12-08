Trabajador de lavadora resultó herido durante un ataque armado en Jaramijó

El trabajador de una lavadora resultó atacado a bala por parte de sujetos desconocidos alrededor de las 13h00 de este lunes 8 de diciembre. Ocurrió en la avenida Alajuela, o conocida como la vía que conduce al muelle pesquero artesanal del cantón Jaramijó, provincia de Manabí. La víctima recibió atención inmediata por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos y la trasladaron a una casa de salud.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba cumpliendo sus labores en el establecimiento. Testigos señalaron que, minutos antes del ataque, el empleado se encontraba dentro del local realizando actividades propias de su trabajo. De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una moto llegaron hasta el sitio. Sin preguntar nada dispararon al ciudadano.

Trabajador de lavadora llevado a una casa de salud

Tras la alerta ciudadana, personal del Cuerpo de Bomberos de Jaramijó arribó al lugar con una ambulancia para brindar los primeros auxilios. Los paramédicos estabilizaron al herido y lo trasladaron rápidamente a un centro médico, donde permanece con resguardo policial. Las autoridades no han detallado el estado clínico del afectado.

La Policía Nacional activó de inmediato un operativo en la zona para recabar información que permita establecer las motivaciones del crimen. Los agentes indicaron que las investigaciones se centran en determinar si el ataque está relacionado con un posible asalto, una disputa personal. Hasta el momento de esta publicación se desconocía la identidad de la víctima.

Casos de violencia van en aumento

Peritos de la Unidad de Criminalística también se desplazaron al punto del suceso para realizar el levantamiento de indicios balísticos. Allí tomaron registros fotográficos y levantaron testimonios que aporten en el proceso investigativo. Las evidencias recolectadas fueron ingresadas en cadena de custodia para su análisis.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que afecta al Distrito Manta, conformado por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. Según cifras oficiales, en lo que va del año se contabilizan 489 muertes violentas en esta jurisdicción. Se trata de un número que mantiene en alerta a las autoridades locales y nacionales. Los recientes ataques armados han incrementado las preocupaciones de la ciudadanía. (17)