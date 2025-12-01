COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Bolivia convoca a elecciones para el 22 de marzo; se renovarán más de 5 mil cargos

El TSE también definió que la campaña electoral se habilitará del 19 de enero al 18 de marzo de 2026.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia oficializó este lunes 1 de diciembre la convocatoria a las elecciones subnacionales.
Hace tres semanas en Bolivia se desarollaron las elecciones presidenciales.
Hace tres semanas en Bolivia se desarollaron las elecciones presidenciales.
Hace tres semanas en Bolivia se desarollaron las elecciones presidenciales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia oficializó este lunes 1 de diciembre la convocatoria a las elecciones subnacionales. La jornada electoral se desarrollará del domingo 22 de marzo de 2026, en las que se elegirán 5.284 cargos públicos. Entre los puestos a elegir están el de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales municipales y autoridades de autonomías indígenas y regionales.

La resolución se aprobó por unanimidad y marca el inicio formal del calendario electoral para los comicios regionales y municipales de 2026. La votación renovará nueve gobernaciones, 337 alcaldías municipales, 121 escaños en las asambleas legislativas departamentales. También se elegirá a autoridades ejecutivas y deliberativas en autonomías indígena originario campesinas y regiones autónomas.

Un llamado por parte del vicepresidente

El TSE estableció que el 7 de diciembre de 2025 se realizará el cierre del padrón biométrico. Las organizaciones políticas deberán inscribir sus candidaturas entre el 23 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026. En el marco del lanzamiento del proceso, el vicepresidente Edmand Lara, realizó un llamado público a renovar liderazgos. “Es momento de dar paso a gente nueva, a sangre nueva que tenga compromiso con el pueblo”, declaró Choquehuanca.

El pronunciamiento del segundo mandatario se interpreta como un mensaje interno al bloque oficialista. Figuras de trayectoria nacional ya confirmaron su participación en la contienda. Entre los nombres que suenan con fuerza figuran el exministro de Economía Luis Arce Catacora. Él evalúa postularse a la Gobernación de La Paz; el exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, que buscaría la reelección en ese departamento.

Habilitados para sufragar 7,8 millones de bolivianos

El TSE también definió que la campaña electoral se habilitará del 19 de enero al 18 de marzo de 2026, con silencio electoral los tres días previos a la votación. Por primera vez, las elecciones subnacionales se realizarán en fecha unificada en todo el país, sin segunda vuelta para gobernadores. Así lo establece la Ley 421 del Régimen Electoral transitorio aprobada en 2019. El proceso se desarrollará en un contexto de alta polarización política.

Según datos del Órgano Electoral Plurinacional, están habilitados para sufragar cerca de 7,8 millones de bolivianos en el país y más de 340 mil en el exterior. El TSE anunció que destinará aproximadamente 280 millones de bolivianos al financiamiento del proceso y que implementará el sistema de Transmisión Rápida de Actas (TREP) para la difusión preliminar de resultados la misma noche del 22 de marzo.

