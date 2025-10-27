COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Latinoamérica

El vicepresidente electo de Bolivia dice que «es difícil hablar» con Rodrigo Paz y pide que no se «emborrache» de poder

Edmand Lara habla sobre las dificultades para comunicarse con Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia, tras las elecciones. Se trata de su dupla política.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Rodrigo Paz se posesionará como presidente el próximo 8 de noviembre.
Rodrigo Paz se posesionará como presidente el próximo 8 de noviembre.
Rodrigo Paz se posesionará como presidente el próximo 8 de noviembre.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El vicepresidente electo de Bolivia, Edmand Lara, lamentó que «ahora es difícil hablar» con Rodrigo Paz, quien ganó hace una semana la segunda vuelta. «Ya no contesta las llamadas», dijo su compañero de fórmula, quien le advirtió que no acabe «emborrachado» de poder.

Problemas en la comunicación con el presidente electo de Bolivia

«Antes hablábamos seguido, ahora es difícil hablar con Rodrigo Paz. Ya no contesta las llamadas, ya no responde los mensajes, no sé qué está pasando, quiero pensar que está ocupado», dijo Lara en una transmisión en Tik Tok, plataforma en la que se dio a conocer.

Lara pidió al presidente electo de Bolivia que «no se puede olvidar» de que la gente apostó en estas elecciones por el binomio que ambos conformaban y que el pueblo también «creyó en el capitán Lara». Esto lo dijo en referencia a su pasado en la Policía, de donde fue expulsado, según él, por denunciar la corrupción.

«Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder, para que no le encapsulen porque ahorita todo el mundo se le está acercando y ya es medio complicado hasta hablar con él», indicó quien se presentó como ‘número dos’ de la candidatura.

El compromiso del vicepresidente electo

Lara dijo tener «palabra» y prometió que «no va a defraudar a esa gente» que apostó por él. Añadió que «no va a permitir que ningún funcionario, ningún ministro le robe a esta patria».

Lara es un antiguo policía reconvertido a personalidad en redes sociales. Desde allí se dedicó a denunciar la corrupción de las instituciones, incluida la que una vez le ascendió a capitán hasta su expulsión, según él, por alertar de un supuesto intento de extorsión de sus superiores.

Para algunos analistas el éxito de este binomio responde a la unión entre la tradición política de un clan familiar con gran importancia en la historia reciente del Bolivia que representa Paz y la irrupción de un ciudadano de a pie como Lara en los espacios de poder gracias a su difusión en redes sociales.

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira?

Rodrigo Paz Pereira, electo presidente de Bolivia, asumirá el cargo el 8 de noviembre de 2025. Esto, tras vencer con el 51.7% de los votos como candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo, de 49 años, es un político y empresario tarijeño con experiencia como senador y alcalde de Tarija. Su campaña priorizó la reconciliación nacional, desarrollo económico y estabilidad política tras años de polarización.

Paz promete fortalecer la economía, combatir la pobreza y modernizar la infraestructura, manteniendo el legado del MAS mientras busca unidad y diálogo con la oposición.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El vicepresidente electo de Bolivia dice que «es difícil hablar» con Rodrigo Paz y pide que no se «emborrache» de poder

Registro Civil atenderá emisión de pasaportes sin turno hasta el 28 de noviembre de 2025

Asesinato en Los Bajos de Montecristi incrementa las cifras de violencia en el Distrito Manta

Un año de sequía de triunfos para Ferrari en la máxima categoría del automovilismo

Mikel Arteta destaca solidez de Hincapié en triunfo clave de Arsenal en Premier League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El vicepresidente electo de Bolivia dice que «es difícil hablar» con Rodrigo Paz y pide que no se «emborrache» de poder

Registro Civil atenderá emisión de pasaportes sin turno hasta el 28 de noviembre de 2025

Asesinato en Los Bajos de Montecristi incrementa las cifras de violencia en el Distrito Manta

Un año de sequía de triunfos para Ferrari en la máxima categoría del automovilismo

Mikel Arteta destaca solidez de Hincapié en triunfo clave de Arsenal en Premier League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Registro Civil atenderá emisión de pasaportes sin turno hasta el 28 de noviembre de 2025

Asesinato en Los Bajos de Montecristi incrementa las cifras de violencia en el Distrito Manta

Un año de sequía de triunfos para Ferrari en la máxima categoría del automovilismo

Mikel Arteta destaca solidez de Hincapié en triunfo clave de Arsenal en Premier League

México y Estados Unidos: Sheinbaum anuncia acuerdo con Trump para ampliar «unas semanas» las negociaciones comerciales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO