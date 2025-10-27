El vicepresidente electo de Bolivia dice que «es difícil hablar» con Rodrigo Paz y pide que no se «emborrache» de poder

El vicepresidente electo de Bolivia, Edmand Lara, lamentó que «ahora es difícil hablar» con Rodrigo Paz, quien ganó hace una semana la segunda vuelta. «Ya no contesta las llamadas», dijo su compañero de fórmula, quien le advirtió que no acabe «emborrachado» de poder.

Problemas en la comunicación con el presidente electo de Bolivia

«Antes hablábamos seguido, ahora es difícil hablar con Rodrigo Paz. Ya no contesta las llamadas, ya no responde los mensajes, no sé qué está pasando, quiero pensar que está ocupado», dijo Lara en una transmisión en Tik Tok, plataforma en la que se dio a conocer.

Lara pidió al presidente electo de Bolivia que «no se puede olvidar» de que la gente apostó en estas elecciones por el binomio que ambos conformaban y que el pueblo también «creyó en el capitán Lara». Esto lo dijo en referencia a su pasado en la Policía, de donde fue expulsado, según él, por denunciar la corrupción.

«Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder, para que no le encapsulen porque ahorita todo el mundo se le está acercando y ya es medio complicado hasta hablar con él», indicó quien se presentó como ‘número dos’ de la candidatura.

El compromiso del vicepresidente electo

Lara dijo tener «palabra» y prometió que «no va a defraudar a esa gente» que apostó por él. Añadió que «no va a permitir que ningún funcionario, ningún ministro le robe a esta patria».

Lara es un antiguo policía reconvertido a personalidad en redes sociales. Desde allí se dedicó a denunciar la corrupción de las instituciones, incluida la que una vez le ascendió a capitán hasta su expulsión, según él, por alertar de un supuesto intento de extorsión de sus superiores.

Para algunos analistas el éxito de este binomio responde a la unión entre la tradición política de un clan familiar con gran importancia en la historia reciente del Bolivia que representa Paz y la irrupción de un ciudadano de a pie como Lara en los espacios de poder gracias a su difusión en redes sociales.

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira?

Rodrigo Paz Pereira, electo presidente de Bolivia, asumirá el cargo el 8 de noviembre de 2025. Esto, tras vencer con el 51.7% de los votos como candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo, de 49 años, es un político y empresario tarijeño con experiencia como senador y alcalde de Tarija. Su campaña priorizó la reconciliación nacional, desarrollo económico y estabilidad política tras años de polarización.

Paz promete fortalecer la economía, combatir la pobreza y modernizar la infraestructura, manteniendo el legado del MAS mientras busca unidad y diálogo con la oposición.