Elecciones de Liga de Portoviejo se aplazan hasta el 3 de enero de 2026, por falta de quórum

La Asamblea General Electoral de Liga de Portoviejo no se realizó este jueves 18 de diciembre de 2025 en las oficinas del club en Portoviejo, Manabí, por no alcanzar el quórum requerido de la mitad más uno de los socios con derecho a voto, según explicó el presidente del Tribunal Electoral, Dennis Jaramillo.

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento del club, al no cumplirse el quórum, se emitirá una segunda convocatoria para el sábado 3 de enero de 2026 a las 10h00, en el mismo lugar: calles 10 de Agosto, entre Chile y 18 de Octubre. Si persiste la ausencia tras una hora de tolerancia, la asamblea procederá con los socios presentes.

Dennis Jaramillo indicó que la lista encabezada por la actual presidenta Mónica Zamora, quien busca la reelección, es la única inscrita. El padrón electoral cuenta con 69 socios activos habilitados, cuya lista está disponible en la página web oficial del club.

Detalles de la asamblea suspendida

Entre los socios que asistieron a la convocatoria fallida estuvieron la presidenta Mónica Zamora Hernández, y los socios Dimas Bazurto, Juan Yépez, María Alejandra Mendoza, Marco Conce, entre otros.

El orden del día incluía: constatación del quórum, elección del directorio para el período 2026-2030, toma de juramento y posesión del nuevo directorio, y clausura.

Lista inscritas para el período 2026-2030

En la lista presentada por Mónica Zamora para su reelección están Luis Calero Ormeño (vicepresidente), Sonia Zamora Hernández (secretaria), Gladys Quimis (tesorera).

Los vocales principales son María Alejandra Mendoza Carrera, Daniel Vélez Macías y Vicenta Santos Pinargote, los suplentes Cristina Mendoza Mendoza, Franys Delgado Rivadeneira y Juan Yepez Sornoza.

Padrón de socios de Liga de Portoviejo

BAZURTO CEDEÑO DIMAS LEONARDO BELLO ZAMBRANO BYRON ANDRES BRAVO QUIMIS WILMER SAMIR BRITO PONCE JUAN EDUARDO CALERO ORMEÑO LUIS OSWALDO CARRERA DELGADO MODESTA DEL CARMEN CASTRO SORNOZA DAVID ALEJANDRO CEDEÑO ANCHUNDIA CECIBEL AGUSTINA CHÁVEZ PISCO JOSÉ EUGENIO CONCE BARCENAS MARCO ANTONIO CORRALES INTRIAGO ERWIN STEEVEN DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO DELGADO RIVADENEIRA FRANYS OLDEMAR EGAS VACA CÉSAR AUGUSTO FARÍAS DELGADO MARÍA GABRIELA FARÍAS MACIAS BETSY ELIZABETH FERNÁNDEZ GILER MARÍA GABRIELA FERNÁNDEZ GILER JOSE LUIS GILER GUERRERO MODESTA NARCIZA GÓMEZ RIVERA VÍCTOR ANDRÉS GUERRÓN ZEVALLOS SENDIC ROBESPIERRE GUILLEN MURILLO JORGE ISAAC GUILLEN CEDEÑO JULIO GESNER HERNÁNDEZ BUSTOS ROQUE JACINTO JARAMILLO CEDEÑO LEANDRO NICANOR JARAMILLO PINARGOTE BLANCA MARIANA JARAMILLO PINARGOTE ALFREDO EDELBERTO JARAMILLO PINARGOTE DENNYS IVAN LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO LOOR PONCE ERICK FABIÁN LOOR PONCE LUIS FERNANDO MENDOZA BAZURTO DENISE ALEJANDRINA MENDOZA CARRERA MARÍA ALEJANDRA MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH MENDOZA CARRERA JAHAIRA VERÓNICA MENDOZA CEDEÑO EDISON STEVEN MENDOZA MENDOZA CRISTINA PAULETTE MENDOZA VILLAVICENCIO VÍCTOR MANUEL MERA VINUEZA VICENTE HERMÓGENES MORÁN QUIJIJE LAURA EUGELINA MOREIRA MENDOZA EUDÓFILO RICARTE MOREIRA VILLANUEVA EDDY MARTIN MOREJÓN PINARGOTE GEORGI IVÁN MOSQUERA MONCAYO SILVIA ESTEFANIA NAVARRETE BAZURTO MAITTE ROMINA PALACIOS MENDOZA LISSY ALEJANDRA PALACIOS SALTOS DANIEL ANDRÉS PAZMIÑO GUILLEN LUIS ALFONSO PERERO VERA XIOMARA LAIS QUIMIS SORNOZA GLADYS PATRICIA SALAVARRIA LOOR VALENTINO SAN ANDRÉS MOLINA CARLOS HERNÁN SANTOS PINARGOTE VICENTA ALEXANDRA SOLÓRZANO GARCÍA JOSUÉ JAIR SORNOZA MORÁN ANDREA SILVANA SORNOZA MORÁN LUIS YARDEL SORNOZA ZAMBRANO LUIS AMARILDO VALAREZO ZAMBRANO WASHINGTON HERIBERTO VÉLEZ MACÍAS DANIEL RIGOBERTO VÉLEZ MACÍAS TONY GREGORY VÉLEZ PICO IVÁN ARTURO WITTONG FERNÁNDEZ JOSÉ ANDREE YÉPEZ SORNOZA JUAN CARLOS ZAMBRANO MACÍAS DARWIN ALEXIS ZAMORA CEDEÑO CARLOS ELEAN ZAMORA HERNÁNDEZ KARLA ISABEL ZAMORA HERNÁNDEZ MÓNICA PATRICIA ZAMORA HERNÁNDEZ SONIA GEOCONDA ZAMORA HERNÁNDEZ MILTON VINICIO

Directorio actual del club

El directorio vigente está compuesto por Mónica Patricia Zamora Hernández (presidenta), Dorita Nathali Celi Carreño (vicepresidenta), Sonia Geoconda Zamora Hernández (secretaria) y Sergia Pamela Celi Carreño (tesorera).

Los vocales principales son Mauro Manabí Guillen Mendoza, Cristina Paulette Mendoza Mendoza, Esteban Miguel Mendoza Granizo, Denise Alejandrina Mendoza Bazurto y José Eduardo Palomeque Palomeque. Los suplentes incluyen a Ángela Yoconda Macías Rezabala, Fabricio Alejandro Zambrano Mendoza, Julio Gesner Guillen Cedeño, Geoconda Beasly Pico Alcivar y Vicenta Alexandra Santos Pinargote.

Liga de Portoviejo en el 2026

Liga de Portoviejo retornó a la Serie B del fútbol ecuatoriano para la temporada 2026, tras ascender desde la Segunda Categoría después de cuatro años en esa división. Además, el club participará en la Copa Ecuador 2026.

Este proceso electoral busca definir la dirigencia que liderará la institución en su regreso al fútbol profesional de segunda división.

La suspensión por falta de quórum sigue el procedimiento estatutario, garantizando una nueva oportunidad para la elección del directorio.