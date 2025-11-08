Eliminación de Liga de Quito obliga a ‘Moi’ Caicedo a pagar cena a compañero en Chelsea

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo, del Chelsea, reveló en Londres que perdió una apuesta con su compañero brasileño Andrey Santos tras la goleada 4-0 de Palmeiras ante Liga de Quito en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025.

Esto obliga al ‘tricolor’ a pagar una cena, mientras se prepara para el partido de Premier League contra Wolverhampton Wanderers este sábado a las 15h00.

Caicedo apostó confiado en la ventaja de 3-0 del equipo ecuatoriano en el partido de ida. “Aposté una cena con Andrey Santos, dije que era imposible que Liga pierda en Brasil contra Palmeiras. No pude ver el partido porque era muy tarde, cuando me desperté y vi el 4-0, no lo podía creer”, explicó en entrevista con ESPN.

El mediocampista tricolor expresó decepción por la eliminación, destacando el logro de un club ecuatoriano en semifinales. “Fue algo que me llegó, porque un club ecuatoriano que esté en semifinales es algo lindo. Pero bueno, tengo que pagar la cena”, añadió.

Entrevista rápida en TikTok de Chelsea

En la cuenta oficial de TikTok de la Premier League, Caicedo participó en un formato de preguntas rápidas sobre futbolistas. Como mejor jugador con el que compartió equipo, eligió a Reece James, del Chelsea. Para el mejor rival enfrentado, seleccionó a Lionel Messi, a quien midió en duelos con la Selección ecuatoriana.

Respecto a la velocidad, nombró a Pedro Neto como compañero más rápido y a Nico González, argentino, como rival veloz. En categorías históricas, Caicedo optó por Claude Makélélé como el mejor mediocampista de todos los tiempos y por Antonio Valencia como el ecuatoriano más destacado.

Ídolos y cierre de respuestas

Como ídolo de la infancia, el ecuatoriano se inclinó por N’Golo Kanté, excompañero en Chelsea. Finalmente, eligió a Frank Lampard como el mejor jugador en la historia del club londinense. Estas respuestas resaltan influencias clave en su carrera, desde el mediocampo defensivo hasta figuras legendarias.

Caicedo, formado en Independiente del Valle, ha consolidado su rol en Chelsea desde su fichaje en 2023 por 140 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mediocampistas más valorados de la Premier League.

Próximo desafío en la Premier League

Chelsea, con 17 puntos tras 10 jornadas, y que ocupa el séptimo lugar en la tabla recibe a Wolverhampton Wanderers, colista con solo 2 puntos. El partido, en Stamford Bridge, representa una oportunidad para los Blues de sumar y escalar posiciones.

El encuentro inicia a las 15h00 (hora de Ecuador) y se transmite por canales de la Premier League. Caicedo, clave en el mediocampo, busca mantener su nivel tras la fecha internacional con Ecuador.

La eliminación de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2025 no solo impactó al club ecuatoriano, sino que generó anécdotas globales como esta, uniendo pasiones continentales en el fútbol.