Elle Fanning reflexiona sobre la intensidad de su carrera y los nuevos retos que la impulsan a evolucionar

Elle Fanning fue invitada nuevamente al pódcast Happy, Sad, Confused, (Feliz, triste, confundido) conducido por Josh Horowitz, para analizar uno de los momentos más intensos de su trayectoria profesional. La actriz reconoció que los últimos años han sido un periodo de enorme exigencia, marcado por agendas ajustadas, decisiones complejas y una clara determinación por asumir los papeles que realmente deseaba.

“Estos últimos años fueron un verdadero esfuerzo, un empuje de mucho trabajo para poder hacer todo lo que quería”, confesó Fanning, aludiendo a la presión de coordinar múltiples rodajes y estrenos sin margen de descanso.

Rodajes sin pausa y un calendario extremo

Uno de los momentos más desafiantes que relató fue la dificultad para compatibilizar Sentimental Value (Valor sentimental) con Predator: Badlands (Depredador: Tierras Salvajes) Según contó, estuvo a punto de renunciar al proyecto dirigido por Joachim Trier debido a conflictos de agenda, hasta que ambos estudios lograron reorganizar el calendario.

“Literalmente no tuve días libres, solo uno para viajar”, explicó la actriz, quien pasó de ensayos en Oslo a un rodaje de acción en Nueva Zelanda. Luego voló directamente a Francia para filmar durante el Festival de Deauville. La experiencia, aunque agotadora, marcó un punto clave en su crecimiento profesional.

La experiencia transformadora con Joachim Trier

Fanning destacó especialmente su trabajo con el director Joachim Trier, a quien describió como uno de los colaboradores más enriquecedores de su carrera. Para la actriz, el enfoque del cineasta noruego —basado en ensayos intensos, libertad creativa y construcción emocional del personaje— le permitió explorar nuevas dimensiones interpretativas.

“Crea un entorno perfecto para que un actor prospere y se sienta libre”, señaló, resaltando que Trier observa cada gesto y microexpresión para potenciar la actuación, lejos de imponer rigidez o sobreanálisis.

Entre el cine de autor y las superproducciones

Durante la conversación, la actriz también reflexionó sobre el contraste entre el cine independiente y los grandes éxitos de taquilla. Su paso por Predator: Badlands representó su primera experiencia real en el cine de acción, un aprendizaje que luego influyó en su trabajo en Sentimental Value, donde interpreta a una actriz que también viene de ese mundo.

Fanning destacó el carácter casi autobiográfico del rol y aseguró que transitar entre ambos universos le permitió comprender mejor la industria y sus propios límites creativos.

Inseguridades, redes sociales y presión profesional

A sus 27 años, Fanning admitió que aún enfrenta inseguridades al inicio de cada rodaje. “Siempre sientes que no eres la persona adecuada el primer día”, comentó, señalando que encontrar al personaje es un proceso que implica atravesar dudas y miedos.

También se refirió a los cambios en la industria, indicando que la presión por la cantidad de seguidores en redes sociales ha disminuido, dando paso a una mayor importancia en la capacidad de promoción y compromiso con los proyectos.

Familia, producción y nuevos desafíos

La actriz subrayó el rol fundamental de su familia en la toma de decisiones profesionales, especialmente en sus primeros años. Hoy, ese respaldo se traduce en nuevos retos, como su esperada colaboración con su hermana Dakota Fanning en The Nightingale, una producción que ambas protagonizarán y producirán, ambientada en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, Fanning avanza como productora en una serie basada en la vida de Paris Hilton, proyecto que describió como “increíble” por la implicación directa de la propia celebridad.

Una búsqueda constante de transformación

Para cerrar, Elle Fanning fue clara sobre lo que busca en cada nuevo trabajo: experiencias que la transformen. “Busco siempre un desafío real, más allá del género o el tamaño del proyecto”, concluyó, dejando en evidencia que su carrera sigue guiada por la curiosidad, el riesgo y el deseo de evolución constante.