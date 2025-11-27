Elton John no puede ver jugar a sus hijos: “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien”

El cantante británico Elton John reveló, en una reciente entrevista, que perdió la visión en su ojo derecho debido a una infección ocular severa contraída durante unas vacaciones en el sur de Francia, en julio de 2024. Esto, según dijo, ha alterado su rutina diaria y profesional al impedirle leer, ver televisión y a sus hijos.

Un golpe emocional para Elton John

John, de 78 años, describió en Variety que el daño resultó en la pérdida total de visión en el ojo derecho y limitaciones significativas en el izquierdo. “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. Los últimos 15 meses han sido difíciles porque no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”, afirmó el artista.

La discapacidad visual ha impactado especialmente su rol como padre de Zachary (13 años) y Elijah (11 años), hijos que comparte con su esposo David Furnish. “No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugar al rugby y al fútbol, y ha sido una época muy estresante”, relató a The Times.

El músico, conocido por éxitos como ‘Your Song’ y ‘Rocket Man’, ha enfrentado un golpe emocional devastador, agravado por cirugías previas como la de cadera en 2023 que también afectó su movilidad.

No pierde la esperanza

Pese a la adversidad, Elton John ha elegido mantener la esperanza. “He tenido la vida más increíble, y hay esperanza. Solo tengo que ser paciente y confiar en que algún día la ciencia me ayudará con esto. Cuando lo logren, estaré bien”, dijo.

Además, destacó la necesidad de no perder el ánimo: “No debes perder la esperanza, debes ser estoico, debes ser fuerte y siempre intentar derribar la puerta para mejorar las cosas”.

El icónico músico también recalcó el apoyo que ha recibido de su familia. “A veces me desanimo, pero en general tengo una familia maravillosa; tengo dos hijos estupendos; lo tengo a él”, señaló, en alusión a Furnish.

Elton John es un ícono musical

Elton John, nacido el 25 de marzo de 1947, es uno de los artistas más exitosos de la historia. Con más de 300 millones de discos vendidos, suma 31 álbumes de oro, 31 de platino y cinco Grammy.

Desde su debut en 1969, éxitos como ‘Your Song’, ‘Rocket Man’, ‘Candle in the Wind’ (versión de 1997 dedicada a Diana de Gales: el sencillo más vendido de todos los tiempos) y ‘I’m Still Standing’ lo convirtieron en ícono del pop-rock.

Su estilo extravagante, con gafas icónicas y vestuarios teatrales, marcó época. Compuso más de 2.500 canciones, muchas junto a Bernie Taupin, y musicalizó películas como El Rey León (Oscar por Can You Feel the Love Tonight).

Tras su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road (2018-2023), la más taquillera de la historia hasta entonces, se retiró de los escenarios, pero sigue activo en proyectos y filantropía a través de la Elton John AIDS Foundation.