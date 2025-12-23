La Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador cerrarán varios días por feriados

La Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Ecuador suspenderán la atención al público en varias fechas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. La medida responde a disposiciones oficiales por las festividades de fin de año en ambos países.

El cierre impactará trámites consulares y entrevistas para visas. Las autoridades confirmaron que las citas agendadas en esos días no se perderán. El sistema consular aplicará un proceso automático de reprogramación.

Cierre de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador

Según información oficial, el cierre responde a una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald J. Trump. La disposición establece nuevos días de asueto por celebraciones nacionales en Estados Unidos y se suma al feriado decretado en Ecuador.

En ese marco, las oficinas consulares no atenderán al público los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2025, además del 1 y 2 de enero de 2026. Durante esas fechas no habrá entrevistas, entrega de documentos ni atención presencial.

Qué pasará con las citas para visas en Ecuador

Las autoridades precisaron que “todas las citas para visas programadas en esas fechas serán reprogramadas”. Los usuarios afectados recibirán la notificación correspondiente a través del correo electrónico registrado al momento de agendar el trámite.

El proceso no requerirá gestiones adicionales por parte de los solicitantes. Además, no generará costos extra. Las autoridades recomendaron revisar con frecuencia el correo electrónico y las plataformas oficiales.

Reinicio de actividades consulares tras los feriados

Las actividades consulares se retomarán con normalidad una vez concluido el periodo de asueto establecido. La Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Ecuador restablecerán la atención regular al público.

Los solicitantes con viajes próximos deberán considerar estos cierres al planificar trámites. Las autoridades sugirieron anticipar gestiones para evitar retrasos en procesos de visa.

Nuevos requisitos para solicitar visa a Estados Unidos

Las visas de no inmigrante concentran la mayor demanda entre quienes viajan a Estados Unidos por turismo, negocios, estudios o trabajo temporal. Los costos de tramitación no admiten reembolso y varían según el tipo de visa solicitada.

El último ajuste oficial se aplicó en octubre de 2025. Para 2026, los valores base se mantienen sin cambios. Sin embargo, se incorporó un cargo adicional de 250 dólares, aplicable únicamente cuando la visa resulte aprobada.

Tarifas actualizadas de visas para Estados Unidos en 2026

Visa de visitante (B): antes $185, ahora $435 con el nuevo cargo.

Visas C-1, D, F, M, I, J, TN/TD, T y U: $185 + $250 = $435 .

Visas H, L, O, P, Q y R: $205 + $250 = $455 .

Visa E: $315 + $250 = $565 .

Visa K: $265 + $250 = $515.

Las autoridades recordaron que el cargo adicional solo se aplica si la visa resulta aprobada, por lo que no afecta a solicitudes rechazadas.