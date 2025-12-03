Ecuador abre embajada en Emiratos Árabes Unidos para fortalecer inversión y alianzas

El presidente Daniel Noboa inicia hoy una gira internacional con un objetivo clave: inaugurar la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos, con lo que la nación refuerza su presencia en Medio Oriente.

La apertura del organismo concreta un anuncio realizado en la gira previa de mayo, confirmó la canciller Gabriela Sommerfeld. Esta acción marca un hito en la estrategia internacional del país, orientada a expandir vínculos diplomáticos y económicos.

La nueva misión diplomática en Emiratos Árabes Unidos representará no solo a Ecuador, sino también los intereses de los ciudadanos ecuatorianos residentes en la región. Además, servirá como plataforma para atraer inversión extranjera, fortalecer el comercio bilateral y consolidar relaciones estratégicas con el mundo árabe.

Diplomacia renovada entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos

La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que la embajada será “un espacio para los ecuatorianos, para defender los intereses de los ecuatorianos, pero también para atraer la inversión, fortalecer el comercio y afianzar las relaciones bilaterales”. Con esa definición, el Gobierno de Daniel Noboa busca proyectar una nueva política exterior más activa y orientada al desarrollo.

La visita del presidente Noboa responde a una invitación de las autoridades emiratíes para revisar los avances en acuerdos previos sobre cooperación económica, comercial, energética y otros ámbitos. “Tenemos una agenda bastante rica”, aseguró la funcionaria, en referencia a los compromisos pendientes por cumplir.

Proyección económica y cultural: embajada y Casa Ecuador

La apertura de la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos no será el único hito. Está prevista también la inauguración de la Casa Ecuador, una plataforma cultural, deportiva y gastronómica que busca promover la identidad nacional en el exterior. Su debut en Europa -en París 2024 y Madrid 2025- despertó gran interés: la primera edición atrajo más de 3.000 visitantes diarios.

Con la Casa Ecuador, el país pretende potenciar la diplomacia cultural y reforzar sus lazos internacionales desde una perspectiva más integral. Esa apuesta cultural acompaña la estrategia diplomática y comercial, proyectando una imagen moderna y diversa del país.

Una gira internacional con múltiples escalas

Tras su paso por Emiratos Árabes Unidos, Daniel Noboa continuará su agenda en España y Noruega. En ese último destino participará, el 10 de diciembre, en la ceremonia de entrega de los Premios Nobel, a la que fue invitado por la activista venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz.

La comitiva oficial cuenta con la presencia de la canciller Sommerfeld, entre otros funcionarios, a fin de garantizar que los compromisos diplomáticos, comerciales y culturales se concreten con éxito.

Defensa de una política exterior activa

Ante las críticas por la frecuencia de sus viajes internacionales, la canciller Sommerfeld defendió la estrategia del Gobierno de Daniel Noboa: “Los resultados son evidentes, son palpables. La agenda es muy potente, los acuerdos están formados, están ejecutándose, las relaciones se han retomado con el mundo entero… Ecuador estaba rezagado, con relaciones lentas, sin trabajar por los intereses del país en materia de cooperación internacional, materia comercial, multilateral…”, dijo.

Para la funcionaria, contar con un presidente “que sabe cómo se mueve el mundo” representa una oportunidad para colocar a Ecuador en el mapa global, diversificar aliados y atraer inversiones que impulsen el desarrollo nacional.