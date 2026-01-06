Embalse de Mazar registra descenso en nivel de agua en enero de 2026 pese a lluvias iniciales

El embalse de Mazar registró un descenso en su nivel de agua este 6 de enero de 2026. La cota se ubicó en 2.139,98 metros sobre el nivel del mar a las 14h00, tras una leve recuperación observada en los primeros días del mes. Según datos de CelecSur, esta baja se atribuye a la mayor operación de las centrales hidroeléctricas Mazar, Paute-Molino y Sopladora, en un contexto de estiaje que se extiende de octubre a marzo, agravado por lluvias escasas en el Austro. El reservorio, clave para la generación eléctrica nacional, se mantiene por encima del mínimo operativo de 2.098 metros, evitando escenarios de cortes energéticos como los de 2024.

Los registros indican que el embalse pasó de un mínimo de 2.139,2 metros al cierre de diciembre de 2025 a un máximo cercano a 2.140,5 metros entre el 2 y el 4 de enero de 2026. Esta mejora coincidió con precipitaciones en la región y una menor operación de las centrales. Sin embargo, el 5 de enero, con las tres plantas trabajando a mayor capacidad –Mazar con dos turbinas, Paute-Molino con diez y Sopladora con una–, el nivel descendió gradualmente. A las 12h00 del mismo día, la cota se registró en 2.138,1 metros, reflejando una baja de 13,85 metros en diciembre de 2025, cuando inició en 2.153,28 metros.

Comportamiento del embalse y factores climáticos

De acuerdo con diario El Universo, pobladores de áreas cercanas, como Bullancay en el cantón Guachapala, reportan que ríos afluentes como el Cuenca –formado por Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara– han disminuido su caudal notablemente, pasando de abundantes en octubre de 2025 a casi secos. “Ya casi más de un mes que las lluvias son escasas y cuando se han presentado precipitaciones han sido mínimas”, indican residentes locales, quienes dependen de estos ríos para cultivos.

El embalse de Mazar, con una extensión de 31 kilómetros y capacidad de 410 millones de metros cúbicos, es el más grande del país y forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral. Alimenta en cascada a las centrales Mazar (170 MW), Paute-Molino (1.100 MW) y Sopladora (487 MW), sumando 1.757 MW instalados, el más importante para la matriz energética ecuatoriana. El nivel máximo es de 2.153 metros, no alcanzado en esta etapa estival.

Gestión gubernamental y logros en 2025

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó en diciembre de 2025 que el embalse mantuvo un promedio de 2.152 metros, contribuyendo a evitar apagones durante el año. “Siempre dije que no podíamos depender solo de la bondad de la lluvia. Por eso hemos construido un sistema de energía firme y energía renovable”, manifestó el 30 de diciembre. Destacó acciones como la operación de la hidroeléctrica Alluriquín (204 MW), la termoeléctrica El Descanso II (20 MW). Incluso la transmisión La Avanzada y la recuperación de 250,1 MW en el parque termoeléctrico.

Manzano explicó que la gestión permite reservar energía para épocas de escasez. A esto se suman 254 MW de Alluriquín (parte de Toachi Pilatón), 234 MW térmicos nuevos y 250 MW recuperados. El Gobierno resaltó un servicio energético continuo en 2025, enfocándose en el bienestar ciudadano.

📌El sector eléctrico ecuatoriano cuenta con una planificación estratégica, que tiene como objetivo fortalecer las áreas de generáción, transmisión y distribución. Nuestra gestión se enfoca en brindar un servicio de calidad para todos los ecuatorianos.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/mWU88aSwyj — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) January 5, 2026

Proyecciones y proyectos futuros

El estiaje de 2025 se proyecta hasta marzo de 2026. Manzano señaló el 5 de enero que 970 MW de energía renovable no convencional están en trámite para 2027-2028. Se adjudicarán proyectos como ciclo combinado a gas natural (400 MW), fotovoltaicos Santa Elena (200 MW) y Zapotillo (1.500 MW). Celec avanza en un termoeléctrico de ciclo combinado (340 MW) con inversión de 392 millones de dólares, operativo en 24 meses.

Jorge Jaramillo Ortiz, dirigente de ingenieros eléctricos del Litoral, escribió en X: “Se necesitan lluvias de forma crítica y necesaria. Estamos a solo alrededor de 20 a 30 días a que Cenace recomiende cortes energéticos de al menos 2 horas a nivel nacional. Si llueve, la proyección cambiaría”. Alertó sobre la licitación de la interconexión con Perú a 500 kV para 500 MW, urgiendo a la sociedad civil evitar irregularidades como en Progen.

#SECTOR #ELECTRICO ⚡️⚡️⛈️⛈️

DOS PUNTOS URGENTES 1. Se Necesitan lluvias de forma crítica y necesaria , estamos a solo alrededor de 20 a 30 días, a que CENACE recomiende cortes energéticos de al menos 2 horas a Nivel Nacional.

Si llueve, la proyección cambiaría 2. Ecuador 🇪🇨… pic.twitter.com/BbKqRmWknq — Jorge Jaramillo Ortiz (@jjaramilloor) January 6, 2026

Progen enfrenta demanda internacional por estafa, sin afectar la economía según Manzano. ATM incorporará 91 MW pronto. “Cerramos 2025 con la energía que nos da tranquilidad”, agregó la ministra, proyectando paz y oportunidades para 2026.