COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Ecuador

Emelec apuesta por la Copa Ecuador para clasificar a la Libertadores 2026

El “Bombillo” mantiene sus esperanzas de clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la Copa Ecuador, tras quedar sin opciones por la LigaPro, y busca redimirse en la temporada.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Emelec se medirá ante Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador. ( Redes sociales )
Emelec se medirá ante Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador. ( Redes sociales )
Emelec se medirá ante Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador. ( Redes sociales )
Emelec se medirá ante Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador. ( Redes sociales )

Jean Carlos Toala

Redacción ED.

Jean Carlos Toala

Redacción ED.

Nació en Guayaquil, provincia de Guayas, el 5 de septiembre de 1995. Es licenciado en Ciencias de l... Ver más

jtoala@lamarea.ec

Emelec busca un cupo a la Copa Libertadores 2026 a través de su participación en la Copa Ecuador, luego de quedar sin posibilidades de clasificación por la LigaPro 2025. El equipo azul y plomo jugará ante Guayaquil City, en los cuartos de final del torneo nacional, con la meta de mantener vivas sus aspiraciones internacionales.

El camino del Emelec hacia la Libertadores

El conjunto dirigido por Guillermo Duró atraviesa una temporada irregular en el campeonato ecuatoriano. Con los cupos a torneos internacionales ya definidos en la LigaPro, Emelec solo conserva una alternativa viable: ganar la Copa Ecuador o llegar a instancias decisivas en el certamen, dependiendo de los resultados de otros equipos.

Después de eliminar al Club Deportivo Miguel Iturralde y a Leones FC, el “Bombillo” enfrentará a Guayaquil City. El encuentro definirá si los azules continúan en carrera por el ansiado boleto a la Copa Libertadores 2026. El partido de cuartos de final se disputará en el estadio Christian Benítez, donde se espera una gran presencia de hinchas eléctricos. La dirigencia ha hecho un llamado a la afición para respaldar al equipo en esta etapa decisiva del año.

Escenarios posibles para la clasificación

Emelec tiene cuatro escenarios concretos que le permitirían asegurar su participación en la Libertadores a través de la Copa Ecuador:

  1. Ganar la Copa Ecuador, lo que le otorgaría automáticamente un cupo.

  2. Disputar la final ante Independiente del Valle, equipo que ya cuenta con su clasificación asegurada por LigaPro.

  3. Jugar la final contra Universidad Católica, siempre que el club capitalino mantenga su cupo por LigaPro.

  4. Llegar a semifinales frente a Liga de Quito y que tanto los “albos” como Universidad Católica ya estén clasificados a la Libertadores.

En todos los casos, el conjunto eléctrico deberá superar primero al Guayaquil City de Miler Bolaños.

Un año de altibajos para los azules

La temporada 2025 ha sido compleja para Emelec, que no logró consolidar su rendimiento en el torneo local. Pese a los refuerzos y los cambios en la plantilla, el club se quedó corto en la lucha por los primeros puestos de la LigaPro, lo que generó presión interna y descontento entre los hinchas.

La Copa Ecuador se ha convertido así en una oportunidad clave para cerrar el año con un logro importante. Además del prestigio deportivo, la clasificación a la Copa Libertadores significaría un importante ingreso económico y un refuerzo de imagen institucional. Desde el cuerpo técnico, el discurso se centra en la unidad del grupo y la necesidad de mantener la motivación. “Sabemos que no fue un año fácil, pero tenemos la posibilidad de cerrar de buena forma”, declaró uno de los referentes del equipo en una reciente conferencia de prensa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dragonas IDV clasificó invicta a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Mujer muere asfixiada tras cerrarse la ventanilla eléctrica de su vehículo en Francia

Emelec apuesta por la Copa Ecuador para clasificar a la Libertadores 2026

Boca Juniors abrió La Bombonera para la despedida de Miguel Ángel Russo

Donald Trump prepara ya una visita a Israel tras primer acuerdo de paz con Hamás

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dragonas IDV clasificó invicta a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Mujer muere asfixiada tras cerrarse la ventanilla eléctrica de su vehículo en Francia

Emelec apuesta por la Copa Ecuador para clasificar a la Libertadores 2026

Boca Juniors abrió La Bombonera para la despedida de Miguel Ángel Russo

Donald Trump prepara ya una visita a Israel tras primer acuerdo de paz con Hamás

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dragonas IDV clasificó invicta a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Mujer muere asfixiada tras cerrarse la ventanilla eléctrica de su vehículo en Francia

Boca Juniors abrió La Bombonera para la despedida de Miguel Ángel Russo

Donald Trump prepara ya una visita a Israel tras primer acuerdo de paz con Hamás

Más de 40 medios de 12 países se suman al AI Product Lab, programa de la SIP y Google

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO