Emelec avanza a semifinales de Copa Ecuador tras derrotar a Guayaquil City en penales

En un duelo muy parejo y cerrado, Emelec logró el pase a semifinales de la Copa Ecuador 2025 al vencer 0-2 en la tanda de penales a Guayaquil City este miércoles 22 de octubre, en el estadio Christian Benítez.

Tras un empate sin goles durante el tiempo reglamentario, los eléctricos fueron más efectivos desde los doce pasos, con Alfonso Barcos y José Francisco Cevallos anotando, frente a las fallas de Guayaquil City, que erraron todos sus tiros. En semifinales, Emelec enfrentará al ganador de la llave entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca.

Dominio eléctrico y oportunidades claras

El partido inició con mucho ímpetu por parte de Emelec que dominó la posesión y creó las oportunidades más claras. Jaime Ayoví tuvo la primera de riesgo a los 2 minutos, pero remató mordido y sin dirección. Más tarde, Alexander González también tuvo una ocasión desaprovechada con un disparo fuera del área que terminó ancho.

Guayaquil City mostró un planteamiento más defensivo, buscando contragolpear. Edinson Mero fue quien intentó sorprender desde media distancia, pero el arquero Pedro Ortiz respondió con seguridad evitando el gol. A pesar del pase de pelota favorable a los eléctricos, faltó profundidad ofensiva para romper el cero.

Primer tiempo cerrado y sanciones

A lo largo de la primera mitad, Guayaquil City resistió y se defendió bien, con Rodrigo Perea destacando con varias atajadas a disparos peligrosos. Un remate desviado de Miller Bolaños fue una de sus pocas apariciones ofensivas. Por su parte, Maicón Solís tuvo un disparo cercano a poste que generó inquietud a los visitantes.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Emelec realizó un cambio obligado por molestias, retirando a Ayoví y poniendo a Christian Cueva, quien intentó revivir el ataque eléctrico sin poder abrir el marcador. Los locales intentaron aprovechar las expulsiones recíprocas durante el partido: primero Celedón en Guayaquil City y luego Bryan González expulsado en Emelec.

Jipson Arroyo descontó para Guayaquil City un minuto después de la expulsión de González, aumentando la emoción, pero no fue suficiente para vulnerar la defensa eléctrica en lo que restaba de partido.

La tensión de los penales

Con el empate sin goles, la definición se trasladó a los penales, donde la efectividad fue decisiva. Alfonso Barcos tomó la responsabilidad y anotó el primer penal para Emelec, seguido por José Francisco Cevallos con otro tiro firme. En cambio, los jugadores del City fallaron sus cuatro lanzamientos, lo que terminó sentenciado la clasificación eléctrica con un marcador de 2-0 en la tanda.

El arquero Ortiz fue figura clave durante todo el encuentro, manteniendo la puerta en cero y dando tranquilidad a su equipo en momentos complicados.

Avance a semifinales y próximo rival

Con esta victoria, Emelec avanza con confianza a las semifinales de Copa Ecuador, donde se enfrentará al ganador de la serie entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca. La definición será a doble partido, y la ilusión eléctrica de pelear por el título sigue intacta.

Guayaquil City, a pesar de quedar eliminado, mantiene su foco en la temporada y en mejorar su rendimiento en la LigaPro para plantar batalla en próximas competencias.