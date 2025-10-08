COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Ecuador

Emelec avanzó a cuartos de final de la Copa Ecuador tras vencer a Leones FC en penales

Emelec eliminó a Leones FC en los octavos de final de la Copa Ecuador 2025 tras empate sin goles y triunfo 2-4 en penales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Emelec superó en penales a Leones FC y clasificó a cuartos de final en la Copa Ecuador.
Emelec superó en penales a Leones FC y clasificó a cuartos de final en la Copa Ecuador.
Emelec superó en penales a Leones FC y clasificó a cuartos de final en la Copa Ecuador.
Emelec superó en penales a Leones FC y clasificó a cuartos de final en la Copa Ecuador.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

Emelec superó a Leones FC en la tanda de penales por 2-4, tras un empate sin goles en tiempo reglamentario por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, avanzando así a la siguiente fase, donde se medirá a Guayaquil City.

Partido equilibrado y con pocas llegadas claras

El encuentro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda comenzó con ambos equipos intentando tomar la iniciativa. El juego fue interrumpido en numerosas ocasiones debido a faltas constantes, impidiendo un desarrollo fluido del partido. En los primeros minutos, Leones FC generó algunas aproximaciones peligrosas, aunque sin concretar.

Al minuto 10, un gol de Ivo Kestler fue anulado por una falta previa, manteniendo el empate inicial. Poco después, Bryan Oña cabeceó desviado y Daniel Segura intentó con un disparo desde fuera del área, ambos sin éxito. Emelec apenas logró veinte intentos tímidos, siendo Juan Ruiz Gómez uno de los más activos con remates desviados por el arquero José Angulo.

La tónica del primer tiempo fue una fuerte defensa por parte de ambos equipos, destacando las intervenciones de los arqueros Pedro Ortiz (Emelec) y José Angulo (Leones FC), quienes evitaron goles en acciones puntuales.

Segundo tiempo con mayor intensidad y definición en penales

En la segunda mitad, la intensidad incrementó y ambos equipos buscaron abrir el marcador. Adrián Pucheta y Bryan Oña estuvieron cerca de anotar para Leones FC, pero Pedro Ortiz mantuvo su portería en cero con buenas atajadas. Emelec respondió con intentos de José Francisco Cevallos y Luis Fernando León, este último recuperado de una molestia y fundamental en la tanda de penales.

El partido finalizó sin goles, por lo que la definición se trasladó a la tanda de penales, donde Emelec mostró mayor efectividad. Alfonso Barcos, José Francisco Cevallos, Juan Ruiz y Luis Fernando León anotaron para los azules. Sergio Quintero falló, su remate lo detuvo el portero Angulo.

Por Leones FC marcaron Bryan Oña y Daniel Porozo, pero Miguel Caicedo envió su disparo por fuera y Ivo Kestler falló tras atajada de Ortiz.

Proyección y objetivo de Emelec en la Copa Ecuador

Con este resultado, Emelec se ubica entre los ocho mejores del torneo y enfrentará a Guayaquil City en la próxima ronda. El equipo eléctrico busca ganar la Copa Ecuador 2025 para asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026, uno de sus objetivos prioritarios de la temporada.

Luis Fernando León logró recuperarse para jugar a pesar de estar en duda por molestias previas y anotó el penal que le dio la clasificación a su equipo.

Este avance consolida las aspiraciones de Emelec en el torneo nacional y mantiene vivas las esperanzas de disputar competencias internacionales, esperando un buen desempeño en los cuartos de final ante Guayaquil City, equipo que también ha mostrado buen nivel en la temporada.

La Copa Ecuador 2025 sigue generando expectativas, con encuentros de alta competitividad y equipos dispuestos a luchar por los títulos y los cupos internacionales. Emelec continúa demostrando su jerarquía y experiencia en partidos decisivos, con un plantel que combina juventud y veteranía bajo la dirección técnica que confía en esta plantilla para conquistar más logros.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emelec avanzó a cuartos de final de la Copa Ecuador tras vencer a Leones FC en penales

Jueza ordena liberación de cinco detenidos por ataque a caravana presidencial en Cañar

Confirman la muerte de hombre baleado en un centro comercial de Daule, en la provincia de Guayas

Enseñar a los niños a planificar metas económicas fortalece su educación financiera

Donald Trump planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo ante un posible acuerdo sobre Gaza

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emelec avanzó a cuartos de final de la Copa Ecuador tras vencer a Leones FC en penales

Jueza ordena liberación de cinco detenidos por ataque a caravana presidencial en Cañar

Confirman la muerte de hombre baleado en un centro comercial de Daule, en la provincia de Guayas

Enseñar a los niños a planificar metas económicas fortalece su educación financiera

Donald Trump planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo ante un posible acuerdo sobre Gaza

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jueza ordena liberación de cinco detenidos por ataque a caravana presidencial en Cañar

Confirman la muerte de hombre baleado en un centro comercial de Daule, en la provincia de Guayas

Enseñar a los niños a planificar metas económicas fortalece su educación financiera

Donald Trump planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo ante un posible acuerdo sobre Gaza

Violento crimen en Montecristi: hombre fue abatido a balazos mientras caminaba por el callejón Princesa Diana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO