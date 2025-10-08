Emelec enfrentará a Leones FC con seis bajas en los octavos de final de la Copa Ecuador

Este miércoles 8 de octubre de 2025 a las 16h00, Emelec disputará ante Leones FC en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda un encuentro clave por los octavos de final de la Copa Ecuador.

El equipo azul, dirigido por Guillermo Duró, enfrentará este compromiso con seis jugadores ausentes por lesiones y sanciones, mientras recupera al mediocampista Cristian Cueva, que ya se encuentra disponible tras superar una lesión.

Las bajas en Emelec

La plantilla de Emelec no podrá contar con seis jugadores importantes para este partido decisivo. Los ecuatorianos Luis Fernando León, Luis Caicedo y José Angulo, junto al venezolano Alexander González y el argentino Facundo Castelli, son bajas confirmadas por diferentes motivos físicos y disciplinarios. Además, se suma la ausencia de Maicon Solís, quien debe cumplir suspensión.

Estas bajas representan un reto considerable para el técnico argentino Guillermo Duró, quien deberá ajustar su alineación para mantener la competitividad y buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025. Pese a la situación, el cuerpo técnico confía en un plantel sólido capaz de superar la serie con Leones FC, que busca dar la sorpresa jugando en condición de local.

Como una buena noticia para el equipo, el mediocampista peruano Cristian Cueva superó su lesión y ya está listo para reaparecer con la plantilla. Fue incluido en la delegación que viajará a Quito para el partido y se espera que aporte su calidad y experiencia en un momento clave para Emelec.

Contexto del encuentro y objetivos del torneo

El partido estaba programado inicialmente para una fecha anterior, pero se reprogramó para este 8 de octubre debido a las paralizaciones sociales en el país, según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El duelo se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, sede de Aucas, y ambos equipos luchan por avanzar en el torneo que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Emelec, tradicional club guayaquileño, enfoca sus esfuerzos en conseguir el título de la Copa Ecuador para asegurar su participación internacional, mientras que en la LigaPro pelea por el cupo a la Copa Sudamericana. Asimismo, Guayaquil City, que eliminó a Atlético Santo Domingo, espera rival entre los ganadores de esta llave.

Por su parte, Leones FC, dirigido por Geovanny «Sombra» Espinoza, intentará aprovechar su localía y la experiencia de sus jugadores como Wilmer Godoy, Daniel Porozo y Jonathan Betancourt para dar la sorpresa y avanzar en la competencia.

Formaciones probables y precios de entradas

Para el encuentro, Leones FC podría alinear con: José Angulo; Jefferson Arroyo, Elías Garcete, Jordan Morán y Miguel Caicedo; Mauro Luque, Wilmer Godoy y Tobías Coppo; Ignacio Cechi, Bryan Oña y Daniel Porozo.

Emelec posiblemente presentará en cancha a: Pedro Ortíz; Romario Caicedo, Alfonso Barcos, Diogo Baguí y Luis Castillo; Francisco Cevallos y Sergio Quintero; Jean Carlos Quiñónez y Juan Ruiz Gómez; Washington Corozo y Jaime Ayoví.

Los precios para presenciar el partido en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda son: $8 General, $12 Tribuna y $20 Palco.

Intertítulo: Declaraciones y expectativas del cuerpo técnico

El técnico Guillermo Duró enfatiza la importancia de la Copa Ecuador para su equipo, considerando el torneo como una oportunidad para ganar un título que otorgue pasaporte a la Copa Libertadores 2026. A pesar de las bajas, mantiene la confianza en su plantilla y resalta que la recuperación de jugadores lesionados será clave para afrontar la recta final de la temporada.

La reincorporación de Cristian Cueva es un respiro vital para el «Bombillo». Su calidad y experiencia ofensiva pueden marcar la diferencia en partidos decisivos, y el cuerpo técnico espera que su regreso ayude a consolidar las fases más avanzadas del torneo.