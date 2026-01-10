Emelec inicia pretemporada 2026 con chequeos médicos y convocatoria de 28 jugadores

Emelec comenzó este sábado 10 de enero de 2026 los chequeos médicos en el polideportivo Samanes, Guayaquil, como parte del arranque de la pretemporada para encarar la LigaPro y la Copa Ecuador. El entrenador argentino Guillermo Duró —ratificado recientemente— citó a 28 futbolistas para preparar el equipo en medio de la situación administrativa del club.

Chequeos médicos

En la primera jornada de evaluaciones médicas participaron 14 jugadores: Pedro Ortiz, Mario Valero, Romario Caicedo, Fernando León, Sebastian Tarira, Didier Banguera, Luis Fragozo, Ezequiel Castañeda. Además de Miller Bolaños, Bryan Viñán, Maikel Uriarte, Andrés Viteri, Bolívar Tobar y Jeremy Gonzaga. Los restantes 14 futbolistas completarán los chequeos este domingo.

La convocatoria mantiene a la mayoría de los integrantes del plantel de la campaña anterior, destacando a experimentados como Pedro Ortiz, Luis Fernando León, Jaime Ayoví, Romario Caicedo y el retorno de Miller Bolaños, quien fue presentado como primer refuerzo en diciembre de 2025 tras su paso por Guayaquil City, aunque su incorporación oficial depende del levantamiento de las nueve sanciones de la FIFA que impiden al club inscribir nuevos jugadores por deudas pendientes.

Refuerzos y novedades en la lista

Entre las incorporaciones figuran cuatro jugadores que se suman al grupo pese a las restricciones: Andrés Viteri (procedente de Barcelona, joya de su cantera), Maikel Uriarte (formado en Barcelona pero con paso por Chacaritas en 2025), Bryan Viñán (llegado libre desde Orense) y Milton Cagua (tras finalizar contrato con Independiente del Valle). Estos futbolistas iniciarán la preparación física, aunque su registro oficial está sujeto a la resolución de las prohibiciones federativas.

La pretemporada será comandada por Guillermo Duró, quien asumió a mediados de 2025 y ahora puede planificar desde el inicio, adaptando los trabajos a su idea de juego.

Situación de Ángel Mena y rumores descartados

En los últimos días circularon especulaciones sobre un posible regreso de Ángel Mena a Emelec para 2026, incluso para reunirse con Miller Bolaños. Sin embargo, Orense SC confirmó su continuidad al publicar imágenes de los chequeos médicos de pretemporada donde el jugador participó, manteniéndose en el plantel bananero para la nueva temporada.

Actualidad financiera del club

El arranque de la pretemporada se produce en medio de la compleja situación económica de Emelec. Los azules tienen nueve prohibiciones activas de la FIFA por deudas con exjugadores. El exfutbolista azul Aníbal Leguizamón publicó un mensaje en el que indicó que extendió un plazo de pago al club. También recordó modificaciones previas al acuerdo original y enfatizando que accedió por respeto a excompañeros y al cariño hacia la institución.

El club busca resolver estos impedimentos para oficializar incorporaciones y competir en LigaPro 2026 y Copa Ecuador.